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    Посмотрите на отчаянного водителя главы Омской области. Она в платочке и гонит по пепелищу

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    11 комментариев

    Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко опубликовал 28 апреля во «ВКонтакте» видео, на кадрах которого он осматривает поврежденные пожаром территории. Внимание привлек не сам глава региона, а его водитель. За рулем внедорожника находилась бабушка в платке, которая лихо управляла автомобилем.

    официальная страница во «ВКонтакте» руководителя Омской области

    «Вместе с жителями осматриваем территории, которые повредил пожар», — подписал Хоценко публикацию.

    В четверг, 27 апреля, в Омской области от пожара пострадали два села: Чистоозерье и Новокарсук. Из-за ЧП, пишет РИА Новости, в шести районах региона установили особый противопожарный режим.

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    ПожарОмская областьВиталий Хоценко
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    Комментарии 11

    Гость28 Апр 2023 в 12:24
    Крутая бабуля!
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