Посмотрите на отчаянного водителя главы Омской области. Она в платочке и гонит по пепелищу

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко опубликовал 28 апреля во «ВКонтакте» видео, на кадрах которого он осматривает поврежденные пожаром территории. Внимание привлек не сам глава региона, а его водитель. За рулем внедорожника находилась бабушка в платке, которая лихо управляла автомобилем.
официальная страница во «ВКонтакте» руководителя Омской области
«Вместе с жителями осматриваем территории, которые повредил пожар», — подписал Хоценко публикацию.
В четверг, 27 апреля, в Омской области от пожара пострадали два села: Чистоозерье и Новокарсук. Из-за ЧП, пишет РИА Новости, в шести районах региона установили особый противопожарный режим.