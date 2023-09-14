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    Медленное кино под дождём. Доставщик и велосипедист сошлись на «зебре» на Оптиков

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    Велосипедист угодил под колеса малолитражки в Приморском районе Петербурга. То, как двое не увидели друг друга на пустой дороге, заснял видеорегистратор очевидца.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    На улице Оптиков, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома 22, у путепровода ЗСД, «Смарт» доставки еды сбил велосипедиста, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 14 сентября. На записи видно, как доставщик, следуя по среднему ряду, проезжает «лежачего полицейского» перед «зеброй» и продолжает путь дальше. В это время на пешеходный переход выезжает велосипедист и тоже уверенно колесит прямо.

    На тормоз автомобилист давит уже в последний момент, когда велосипедист оказывается прямо перед ним, но ДТП избежать уже не успевает. Скорость была небольшой и, судя по видео, обошлось без серьезных травм.

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