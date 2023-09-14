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    В Петербурге зафиксирован летний свадебный бум. Женился даже 96-летний пенсионер

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    Летний сезон свадеб в Петербурге стал самым насыщенным за последние пять лет. Как сообщили 14 сентября в Смольном, за три теплых месяца в городе расписались 18 700 пар.

    «Наш город — признанный центр культурного, делового, медицинского туризма. В последние годы он обрел популярность у влюбленных, которые приезжают из других регионов специально, чтобы зарегистрировать брак в наших красивейших дворцах бракосочетаний», — отметил губернатор Александр Беглов.

    В Смольном назвали средний возраст брачующихся: для мужчин он составил 32 года, для женщин — 30 лет. Самыми юными женихами стали 18-летние молодые люди, невестами — 17-летние. Возраст самых старших поражает. Это 96-летний жених и 83-летняя невеста.

    Самым востребованным среди молодоженов по традиции стал Дворец бракосочетания № 1 на Английской набережной, там за лето зарегистрировали 3 149 пар. В районах лидируют отделы-дворцы Петродворцового и Пушкинского районов.

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