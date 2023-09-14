Суд указал водителю уничтожить биту и баллончик, ставшие орудиями в конфликте из-за парковки в Петербурге

Петербургский суд вынес приговор водителю, который в ходе дорожного конфликта залил перцем мужчину, сделавшего ему замечание. Сам он отделался отработкой, а вот орудия преступления ему велено уничтожить.



Инцидент произошел 2 апреля 2023 года в начале седьмого часа вечера возле отделения банка на улице Димитрова, сообщает 14 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Потерпевший сделал подсудимому замечание из-за припаркованной им на тротуаре «Тойоты», началась словесная перепалка. На почве возникшей неприязни автомобилист, держа в левой руке бейсбольную биту, а в правой — перцовый баллончик, распылил газ в лицо оппоненту. Тот получил химический ожог первой степени обоих глаз, который был расценен как легкий вред здоровью.