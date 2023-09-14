Сразу четыре машины полыхали ночью во дворе девятиэтажки в Сертолово

Крупный автомобильный пожар тушили в ночь на 13 сентября во Всеволожском районе Ленобласти. На придомовой парковке загорелись три легковые машины и фургон.



В 2:55 13 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что возле дома 13 по улице Молодцова в Сертолово горят четыре автомобиля, стало известно «Фонтанке» 14 сентября. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что на неохраняемой общедомовой парковке загорелись Renault Duster, Volkswagen Passat, Hyundai Solaris и грузовая «Газель», принадлежащие местным жителям.