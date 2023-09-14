Сразу четыре машины полыхали ночью во дворе девятиэтажки в Сертолово

Крупный автомобильный пожар тушили в ночь на 13 сентября во Всеволожском районе Ленобласти. На придомовой парковке загорелись три легковые машины и фургон.
В 2:55 13 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что возле дома 13 по улице Молодцова в Сертолово горят четыре автомобиля, стало известно «Фонтанке» 14 сентября. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что на неохраняемой общедомовой парковке загорелись Renault Duster, Volkswagen Passat, Hyundai Solaris и грузовая «Газель», принадлежащие местным жителям.
Машины выгорели частично. Люди в пожаре не пострадали. По данным 47News, сильнее всего досталось «Рено» — автомобиль выгорел по всей площади, остальным сильно опалило кузова. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.