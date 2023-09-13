Улицы в центре Петербурга перекроют до начала октября ради Фермерской ярмарки

В конце сентября — начале октября в Петербурге пройдет Фермерская ярмарка. Для этого, начиная с 14 сентября, в центре города будут ограничивать и закрывать движение и парковку на некоторых улицах, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.
Перекрывать движение транспорта будут на следующих участках:
- с 00:00 14 сентября до 23:59 19 сентября — на Замковой улице и участке Кленовой улицы от Инженерной улицы до Замковой;
- с 00:00 14 сентября до 23:59 5 октября — на Манежной площади, Итальянской улице от Малой Садовой улицы до Манежной площади и Кленовой улице вдоль
дома 4по Манежной.
С полуночи 14 сентября до 23:59 5 октября также сузят проезжую часть на участке Караванной улицы от
Помимо этого, будет введен запрет на остановку транспорта:
- с 00:00 15 сентября до 23:59 5 октября — на Итальянской улице от Караванной улицы до Манежной площади и Караванной улице от
дома 15по набережной Фонтанки до дома 16по Караванной улице;
- с 00:00 до 23:59 14 сентября — на Манежной площади, Замковой улице, Итальянской улице от
дома 25до Малой Садовой улицы и от Малой Садовой до Караванной улицы, Кленовой улице вдоль дома 4по Манежной площади и от Инженерной до Замковой улицы и на Караванной улице от дома 15по набережной Фонтанки до дома 16по Караванной улице.