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    Улицы в центре Петербурга перекроют до начала октября ради Фермерской ярмарки

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    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    В конце сентября — начале октября в Петербурге пройдет Фермерская ярмарка. Для этого, начиная с 14 сентября, в центре города будут ограничивать и закрывать движение и парковку на некоторых улицах, сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

    Перекрывать движение транспорта будут на следующих участках:

    • с 00:00 14 сентября до 23:59 19 сентября — на Замковой улице и участке Кленовой улицы от Инженерной улицы до Замковой;
    • с 00:00 14 сентября до 23:59 5 октября — на Манежной площади, Итальянской улице от Малой Садовой улицы до Манежной площади и Кленовой улице вдоль дома 4 по Манежной.

    С полуночи 14 сентября до 23:59 5 октября также сузят проезжую часть на участке Караванной улицы от дома 15 по набережной Фонтанки до дома 16 по Караванной.

    Помимо этого, будет введен запрет на остановку транспорта:

    • с 00:00 15 сентября до 23:59 5 октября — на Итальянской улице от Караванной улицы до Манежной площади и Караванной улице от дома 15 по набережной Фонтанки до дома 16 по Караванной улице;
    • с 00:00 до 23:59 14 сентября — на Манежной площади, Замковой улице, Итальянской улице от дома 25 до Малой Садовой улицы и от Малой Садовой до Караванной улицы, Кленовой улице вдоль дома 4 по Манежной площади и от Инженерной до Замковой улицы и на Караванной улице от дома 15 по набережной Фонтанки до дома 16 по Караванной улице.
    Фото: комитет по транспорту Петербурга

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