Личная неприязнь пожилого петербуржца к одному человеку стоила автомобилей троим

Полиция Пушкинского района Петербурга задержала подозреваемого в поджоге автомобилей в Шушарах в начале сентября. Нацеливался он на одного неприятеля, а пострадало имущество сразу трех человек.
В 15:00 11 сентября у дома 3 по Поселковой улице в Шушарах задержали 60-летнего заправщика газовой станции, сообщает 12 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчину подозревают в том, что ночью 6 сентября, между 3:50 и 4:00, он поджег автомобиль Hyundai Accent возле дома 4, строение 1 по Новгородскому проспекту поселка. Правоохранителям задержанный сознался, что поводом для поджога стала личная неприязнь к хозяину машины.
В результате пожара «Хёндэ» выгорел полностью. Вдобавок частично обгорели стоявшие рядом «Газель» и KIA Rio. Люди в пожаре не пострадали. Ущерб составил 250 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»).