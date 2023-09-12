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    Личная неприязнь пожилого петербуржца к одному человеку стоила автомобилей троим

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    Полиция Пушкинского района Петербурга задержала подозреваемого в поджоге автомобилей в Шушарах в начале сентября. Нацеливался он на одного неприятеля, а пострадало имущество сразу трех человек.

    В 15:00 11 сентября у дома 3 по Поселковой улице в Шушарах задержали 60-летнего заправщика газовой станции, сообщает 12 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчину подозревают в том, что ночью 6 сентября, между 3:50 и 4:00, он поджег автомобиль Hyundai Accent возле дома 4, строение 1 по Новгородскому проспекту поселка. Правоохранителям задержанный сознался, что поводом для поджога стала личная неприязнь к хозяину машины.

    В результате пожара «Хёндэ» выгорел полностью. Вдобавок частично обгорели стоявшие рядом «Газель» и KIA Rio. Люди в пожаре не пострадали. Ущерб составил 250 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»).

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    ПетербургПоджог авто
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    Комментарии 6

    Гость12 Сен 2023 в 14:31
    грамотеи
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