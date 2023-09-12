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    Подросток на самокате тяжело пострадал под колесами автомобиля на Шлиссельбургском

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    8 комментариев
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    Серьезное ДТП с участием юного самокатчика произошло днем 11 сентября в Невском районе Петербурга. Обстоятельства произошедшего попали на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

    ДТП случилось в 16:45 у дома 32, корпус 1, по Шлиссельбургскому проспекту, стало известно «Фонтанке» 12 сентября. 27-летний гражданин Узбекистана, следуя на автомобиле Hyundai Sonata от улицы Слепушкина в сторону Прибрежной улицы, проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора и сбил 14-летнего гражданина Узбекистана, который пересекал дорогу по «зебре», не спешившись с арендного электросамоката. На видео, опубликованном в «Мегаполисе», видно, что подросток поехал через дорогу, когда пешеходам еще горел красный, а «Хендэ» пролетел, когда желтый уже переключался на красный.

    Мегаполис — Городская Сеть Информирования

    В результате ДТП самокатчик, ученик 7-го класса одной из городских школ, был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водитель за 2023 год привлекался к административной ответственности один раз — по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, то есть в качестве пешехода либо пассажира. Мужчина имеет временную регистрацию в Ленобласти. Автомобиль принадлежит 61-летней жительнице Архангельской области.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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    Комментарии 8

    Гость12 Сен 2023 в 12:44
    обоих домой!
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