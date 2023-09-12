    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, южн

    762мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.51eur103.53

    Дорожный ремонт добавит ограничений на проспекте Культуры и Софийской улице

    362
    2 комментария

    Реконструкция светофоров, ремонт дороги и работы на инженерных сетях с 12–13 сентября изменят схему движения транспорта в шести районах Петербурга. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

    Выборгский район

    С 13 сентября по 7 октября будут ремонтировать дорожное покрытие на участке проспекта Культуры от проспекта Луначарского до КАД. До 19 сентября ограничат проезд по проспекту Культуры от проспекта Луначарского до Бугровского путепровода, включая боковые проезды.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    В связи с ремонтом трамвайных путей на улице Академика Лебедева с 12 сентября по 4 октября будет ограничено движение:

    • на перекрестке улицы Академика Лебедева и Боткинской улицы;
    • на улице Академика Лебедева от улицы Комсомола до Литейного моста.
    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Красносельский район

    С 13 сентября по 6 октября ограничат движение на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа. Там будут реконструировать светофор.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Московский район

    Для прокладки инженерных сетей с 13 сентября 2023 года по 21 марта 2024 года перекроют проезд по Цветочной улице от Иркутской улицы до Рощинской улицы, включая перекресток с Иркутской улицей (в период наименьшей интенсивности движения).

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Невский район

    Реконструкция светофора запланирована также на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и переулка Ногина. Движение там будет ограничено с 13 сентября по 6 октября.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Петродворцовый район

    В Стрельне водителей потеснят для прокладки инженерных сетей. С 12 по 28 сентября ограничат движение участку Красносельского шоссе от дома 17а до дома 29.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Пушкинский район

    В Шушарах продолжают ремонтировать дорогу на Софийской улице от КАД до Колпинского шоссе. С 13 по 18 сентября будет ограничено движение по Софийской улице на развязке с КАД, а до 23 сентября — на участке от Усть-Ижорского шоссе до Колпинского шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close