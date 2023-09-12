Дорожный ремонт добавит ограничений на проспекте Культуры и Софийской улице

Реконструкция светофоров, ремонт дороги и работы на инженерных сетях с 12–13 сентября изменят схему движения транспорта в шести районах Петербурга. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.
Выборгский район
С 13 сентября по 7 октября будут ремонтировать дорожное покрытие на участке проспекта Культуры от проспекта Луначарского до КАД. До 19 сентября ограничат проезд по проспекту Культуры от проспекта Луначарского до Бугровского путепровода, включая боковые проезды.
В связи с ремонтом трамвайных путей на улице Академика Лебедева с 12 сентября по 4 октября будет ограничено движение:
- на перекрестке улицы Академика Лебедева и Боткинской улицы;
- на улице Академика Лебедева от улицы Комсомола до Литейного моста.
Красносельский район
С 13 сентября по 6 октября ограничат движение на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа. Там будут реконструировать светофор.
Московский район
Для прокладки инженерных сетей с 13 сентября 2023 года по 21 марта 2024 года перекроют проезд по Цветочной улице от Иркутской улицы до Рощинской улицы, включая перекресток с Иркутской улицей (в период наименьшей интенсивности движения).
Невский район
Реконструкция светофора запланирована также на перекрестке проспекта Обуховской Обороны и переулка Ногина. Движение там будет ограничено с 13 сентября по 6 октября.
Петродворцовый район
В Стрельне водителей потеснят для прокладки инженерных сетей. С 12 по 28 сентября ограничат движение участку Красносельского шоссе от дома 17а до дома 29.
Пушкинский район
В Шушарах продолжают ремонтировать дорогу на Софийской улице от КАД до Колпинского шоссе. С 13 по 18 сентября будет ограничено движение по Софийской улице на развязке с КАД, а до 23 сентября — на участке от Усть-Ижорского шоссе до Колпинского шоссе.