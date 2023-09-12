Дорожный ремонт добавит ограничений на проспекте Культуры и Софийской улице

Реконструкция светофоров, ремонт дороги и работы на инженерных сетях с 12–13 сентября изменят схему движения транспорта в шести районах Петербурга. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.



Выборгский район

С 13 сентября по 7 октября будут ремонтировать дорожное покрытие на участке проспекта Культуры от проспекта Луначарского до КАД. До 19 сентября ограничат проезд по проспекту Культуры от проспекта Луначарского до Бугровского путепровода, включая боковые проезды.