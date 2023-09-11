Сборная России по футболу уступила Египту

Поражением сборной России по футболу завершился товарищеский матч против олимпийской сборной Египта (до 23 лет), который проходил 11 сентября на стадионе «Суэц». Финальный свисток зафиксировал счет 1:2.



В первом тайме на седьмой минуте полузащитник сборной России Сергей Пиняев успешно исполнил пенальти, воспользовавшись ошибкой защитника египтян Мохамеда Тарека, который сыграл рукой в своей штрафной зоне. На 68-й минуте полузащитник хозяев Ибрахим Адель сравнял. Решающий момент произошел на 72-й минуте, когда полузащитник Араби Бадр точным ударом принес победу египтянам.