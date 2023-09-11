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    Сборная России по футболу уступила Египту

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    Поражением сборной России по футболу завершился товарищеский матч против олимпийской сборной Египта (до 23 лет), который проходил 11 сентября на стадионе «Суэц». Финальный свисток зафиксировал счет 1:2.

    В первом тайме на седьмой минуте полузащитник сборной России Сергей Пиняев успешно исполнил пенальти, воспользовавшись ошибкой защитника египтян Мохамеда Тарека, который сыграл рукой в своей штрафной зоне. На 68-й минуте полузащитник хозяев Ибрахим Адель сравнял. Решающий момент произошел на 72-й минуте, когда полузащитник Араби Бадр точным ударом принес победу египтянам.

    Это уже вторая игра между соперниками. Первая встреча состоялась 7 сентября и завершилась вничью со счетом 1:1.

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