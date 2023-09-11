В Петербурге заметили огромного ястреба с добычей в когтях. Специалист назвал хищника «санитаром города»

В Приморском районе Петербурга заметили ястреба. В своих когтях он удерживал добычу — голубя. Фотографии «Фонтанке» в понедельник, 11 сентября, отправил читатель и рассказал, что заснял птицу у одного из домов на Планерной улице.



Снимок посмотрел биолог и автор Telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Он определил, что хищником оказался ястреб-тетеревятник — взрослая особь, которой больше трех лет. Этот вид занесет в Красную книгу Санкт-Петербурга.

