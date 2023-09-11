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    В Петербурге заметили огромного ястреба с добычей в когтях. Специалист назвал хищника «санитаром города»

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    3 комментария

    В Приморском районе Петербурга заметили ястреба. В своих когтях он удерживал добычу — голубя. Фотографии «Фонтанке» в понедельник, 11 сентября, отправил читатель и рассказал, что заснял птицу у одного из домов на Планерной улице.

    Снимок посмотрел биолог и автор Telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Он определил, что хищником оказался ястреб-тетеревятник — взрослая особь, которой больше трех лет. Этот вид занесет в Красную книгу Санкт-Петербурга.

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    «У нас в Петербурге гнездятся несколько десятков пар. Они образуют крепкие стабильные пары. Есть несколько гнезд в Сосновке и Пискаревском парке. Вообще эта птица уникальна для нас, потому что является санитаром города. Они питаются в основном голубями», — объяснил специалист.

    По словам биолога, для любого животного, в том числе и птицы, требуется безопасное место для жизни и выведение потомства, а также кормовая база. «В Петербурге с кормовой базой все хорошо. Тетеревятники у нас не просто живут и питаются, а еще и размножаются. С их точки зрения в городе для них супер подходящие условия для жизни», — объяснил Глазков.

    Ястребы-тетеревятники, уточнил биолог, в основном ловят больных птиц — кто хуже летает. «Здорового голубя сложно поймать, потому что он очень ловко летают. Обычно стая голубей поднимается, ястреб смотрит — кто хуже летит. Такая тактика хищных птиц», — объяснил Павел Глазков.

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    ПтицыПетербургПавел Глазков
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    Гость11 Сен 2023 в 20:28
    Красавчик
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