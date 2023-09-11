    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    1 м/с, зап

    763мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd97.92eur104.89

    В лесах под Петербургом столько грибов, что из них складывают кружева

    1052
    2 комментария

    В лесах Ленобласти в эти дни — самая жаркая грибная пора. Петербуржцы носят по несколько корзин, у некоторых — под сто белых и даже больше. Много и других грибов.

    «Давно не было такой насыщенной грибалки! Несколько лет лес стоял полупустой, я уже думала, что всё, — грибница иссякала. Но нет! Были неудачные сезоны! Потому что сегодня я нашла 115 белых, из них три боровика, которые у нас в лесу редкость, 98 подосиновиков и больше 100 крепких и чистых подберёзовиков!» — делится радостью одна из подписчиц сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» Катя. «Волнушек море. Подосиновики, подберёзовики, моховики, маслята. Белых мало», — пишет Яна.

    Отдельное искусство — фотографировать собранные грибы. Например, Ирина сделала из них «кружева».

    Администраторы сообщества рассказали «Фонтанке», что измеряют урожай грибов количеством постов, которые предлагают подписчики. В начале сезона их было не больше 50 в день, а сейчас — свыше 130, причём этом далеко не все возможные публикации (сообщество не берёт сообщения без фото, даты и района сбора).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГрибыГрибы в лесуГрибники
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close