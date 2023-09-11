В лесах под Петербургом столько грибов, что из них складывают кружева

В лесах Ленобласти в эти дни — самая жаркая грибная пора. Петербуржцы носят по несколько корзин, у некоторых — под сто белых и даже больше. Много и других грибов.



«Давно не было такой насыщенной грибалки! Несколько лет лес стоял полупустой, я уже думала, что всё, — грибница иссякала. Но нет! Были неудачные сезоны! Потому что сегодня я нашла 115 белых, из них три боровика, которые у нас в лесу редкость, 98 подосиновиков и больше 100 крепких и чистых подберёзовиков!» — делится радостью одна из подписчиц сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» Катя. «Волнушек море. Подосиновики, подберёзовики, моховики, маслята. Белых мало», — пишет Яна.

