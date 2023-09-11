В лесах под Петербургом столько грибов, что из них складывают кружева

В лесах Ленобласти в эти дни — самая жаркая грибная пора. Петербуржцы носят по несколько корзин, у некоторых — под сто белых и даже больше. Много и других грибов.
«Давно не было такой насыщенной грибалки! Несколько лет лес стоял полупустой, я уже думала, что всё, — грибница иссякала. Но нет! Были неудачные сезоны! Потому что сегодня я нашла 115 белых, из них три боровика, которые у нас в лесу редкость, 98 подосиновиков и больше 100 крепких и чистых подберёзовиков!» — делится радостью одна из подписчиц сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» Катя. «Волнушек море. Подосиновики, подберёзовики, моховики, маслята. Белых мало», — пишет Яна.
Отдельное искусство — фотографировать собранные грибы. Например, Ирина сделала из них «кружева».
Администраторы сообщества рассказали «Фонтанке», что измеряют урожай грибов количеством постов, которые предлагают подписчики. В начале сезона их было не больше 50 в день, а сейчас — свыше 130, причём этом далеко не все возможные публикации (сообщество не берёт сообщения без фото, даты и района сбора).