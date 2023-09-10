Искусственный интеллект дал первый концерт — на ВЭФ по партитуре Петра Дранги

В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке искусственный интеллект дал первый в мире симфонический концерт — четырехчастную симфонию. Об этом 10 сентября сообщает ТАСС.



Концерт был сыгран по партитуре музыканта Петра Дранги. Сам он в анонсе мероприятия на своей странице во «ВКонтакте» рассказывал, что это «концерт-импровизация для искусственного интеллекта с Большим симфоническим оркестром на сцене Мариинского театра [во Владивостоке]» и произведение называется симфония № 1 «Космос». Дирижером выступил сам композитор.