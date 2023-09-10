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    Искусственный интеллект дал первый концерт — на ВЭФ по партитуре Петра Дранги

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    2 комментария

    В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке искусственный интеллект дал первый в мире симфонический концерт — четырехчастную симфонию. Об этом 10 сентября сообщает ТАСС.

    Концерт был сыгран по партитуре музыканта Петра Дранги. Сам он в анонсе мероприятия на своей странице во «ВКонтакте» рассказывал, что это «концерт-импровизация для искусственного интеллекта с Большим симфоническим оркестром на сцене Мариинского театра [во Владивостоке]» и произведение называется симфония № 1 «Космос». Дирижером выступил сам композитор.

    Исполнитель — нейросетевая модель «Сбера» SymFormer сыграла концерт вместе с Большим симфоническим оркестром. Нейросеть с помощью виртуального синтезатора управляла экспрессивностью исполнения. SymFormer начала импровизировать в третьей и четвертой частях симфонии.

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    Комментарии 2

    Гость10 Сен 2023 в 19:41
    Верните Жириновского.
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