Лишить гражданства уклонистов, добавить выходных, разрешить работать в декрете: что придумала Госдума за каникулы

Российский депутат даже в отпуске полон идей Фото: Duma.gov.ru Поделиться Поделиться





В сентябре в Госдуме начинается осенняя сессия, к которой депутаты приступят после каникул. Отдыхали они почти два месяца, но, несмотря на официальный отпуск, и за это время успели напридумывать новых законов. Пока все эти документы только внесены в Госдуму, дата рассмотрения не назначена. Тем не менее уже сейчас можно посмотреть, над чем придется работать депутатам в обозримом будущем. Предложили они десятки законопроектов, мы выбрали самые интересные из них.

Работать и получать пособие по уходу за ребенком Идея разрешить совмещать работу и отпуск по уходу за ребенком без утраты пособия прозвучала еще в июне из уст президента. Законопроект подготовлен на основании поручений, которые Владимир Путин дал по итогам ПМЭФ.

Сейчас право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется лишь в случае, если тот, кто в этом отпуске находится (обычно это мама), работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также в случае продолжения обучения. Законопроект предлагает изменить эту норму так, чтобы пособие по уходу за ребенком до полутора лет сохранялось даже при выходе на работу.



«Таким образом, женщина сможет выйти на работу раньше, и это не отнимет у нее права на одновременное получение пособия по уходу за ребенком (до момента, когда ему исполнится полтора года), — говорится в пояснительной записке. — Представляется, что принятие законопроекта послужит дополнительным стимулом для поиска работы и трудоустройства молодых родителей, а также не будет удерживать женщин-матерей от выхода на работу раньше, чем это предусмотрено законодательством».

Тратить материнский капитал на образование матери Список того, на что можно потратить материнский капитал, расширяется регулярно, но по-прежнему остается строго ограниченным. Направить деньги можно на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты и некоторые другие нужды, в том числе образование. Однако сейчас это касается только образования детей, а новый законопроект предлагает разрешить тратить средства маткапитала на образование матери.



Авторы документа, ссылаясь на исследование НИУ ВШЭ, отмечают, что основным фактором, влияющим на отказ от рождения первого или последующих детей, становится отсутствие материальных возможностей. А тем временем в России падает рождаемость, и власти придумывают всё новые и новые способы ее поднять.



По данным авторов законопроекта, женщины без образования зарабатывают в три раза меньше, чем женщины, имеющие высшую квалификацию. Вложив маткапитал в свое образование, матери смогут увеличить свой доход и решить проблему материальных трудностей.



«Кроме того, необходимо учитывать существенные изменения на рынке труда в условиях роста цифровой экономики. Согласно исследованиям, в перспективе 10–20 лет в России без работы могут остаться до 20 миллионов человек, — отмечают в пояснительной записке авторы инициативы. — Причем наиболее высоким потенциалом сокращения обладают профессии, в которых заняты преимущественно женщины: продавцы и кассиры, рекрутеры, бухгалтеры, операторы кол-центров, банковские сотрудники и другие».

Упростить суррогатное материнство Законопроект, меняющий правила суррогатного материнства, был предложен в самом начале депутатских каникул — в конце июля. Эти изменения касаются возможности применения суррогатного материнства в случае, если один из супругов неспособен к зачатию. По действующим правилам в случае, если к помощи суррогатной матери обращается супружеская пара, то она может вынашивать только эмбрион, созданный при использовании половых клеток обоих супругов.



«Граждане Российской Федерации столкнулись с ситуацией, при которой фактически под запретом оказалось использование эмбрионов из донорской половой клетки (одного из супругов) в ситуации, когда половые клетки второго супруга не могут быть использованы по медицинским показаниям», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает разрешить использование донорской половой клетки только одного супруга для применения механизма суррогатного материнства, если есть медицинское заключение, что использовать донорскую половую клетку второго супруга невозможно.



Лишить уклонистов гражданства Законопроект предлагает лишать российского гражданства уклонистов от армии, в том числе и тех, кто не бегает от повесток, а просто не встает на учет в военкомате. Правда, не всех, а только иностранных граждан, которые смогли получить гражданство РФ. Авторы законопроекта пишут, что уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, зачастую уклоняются от постановки на воинский учет, таким образом получая права, но игнорируя обязанности гражданина.

«Особую актуальность необходимость исполнения всеми гражданами, включая тех, кто был принят в гражданство Российской Федерации, воинской обязанности приобретает в период проведения специальной военной операции», — пишут авторы законопроекта.

Проиндексировать пенсии работающим пенсионерам В очередной раз внесен в Госдуму законопроект о том, чтобы вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсии — она была отменена с 1 января 2016 года. Сейчас тем, кто вышел на пенсию, но продолжает работать, раз в год пересчитывают выплату в соответствии с накопленными за год баллами, но индексацию, которая полагается всем остальным пенсионерам, они пропускают. Единственный способ для них получить индексацию — уволиться, тогда пенсию пересчитают за все годы.



Законопроект с предложением отменить ограничение на индексацию пенсий работающим пенсионерам вносят уже не в первый раз, однако в прошлые разы его отклоняли. На этот раз вернуть индексацию предлагают не всем пенсионерам, а только бюджетникам — сотрудникам образовательных организаций, учреждений здравоохранения, системы социального обслуживания. Найдет ли он поддержку на этот раз — вопрос открытый.

Запретить МФО Еще одно предложение депутатов касается микрофинансовых организаций — их деятельность власти много лет старались максимально регламентировать и сделать максимально легальной, а теперь депутаты предлагают запретить МФО.

«Несмотря на то что микрофинансовые организации — общемировая практика, в настоящее время в России не представляется возможным развивать данный институт финансового рынка, поскольку это приводит к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни, несмотря на принятые ранее ограничения законодательного характера в данной сфере», — пишут авторы законопроекта.



При этом в пояснительной записке отдельно подчеркивается, что при улучшении экономической ситуации в стране может возникнуть необходимость в разработке и принятии нового закона об МФО, который будет соответствовать требованиям российской финансовой системы и реального социально-экономического положения.

Доплатить родителям школьников Перед новым учебным годом депутаты внесли целый ряд законопроектов, так или иначе связанных со школой. Вспомнили в том числе о том, что собрать ребенка в школу дорого, и за пару дней до начала учебного года предложили ввести ежегодную выплату на каждого школьника в размере детского прожиточного минимума. Авторы законопроекта приводят в пример «коронавирусную» практику — когда доходы многих родителей значительно сократились из-за невозможности выйти на работу в период самоизоляции и семьям с детьми выплатили по 10 тысяч рублей перед началом учебного года.



«Данная инициатива была очень положительно воспринята родителями нашей страны. В нынешних условиях девальвации рубля, роста цен и падения доходов родители обращаются с просьбой продолжить осуществление денежной выплаты к началу учебного года, — пишут в пояснительной записке авторы инициативы. — Следует отметить, что некоторые субъекты Российской Федерации установили единовременные выплаты к началу учебного года».

Сделать 1 сентября выходным (но не для всех) Еще одно предложение, которое касается родителей школьников, — выходной для них на День знаний. В Госдуму на этот счет было внесено даже два законопроекта, один из них предлагает гарантировать выходной по заявлению родителя, другой — освобождать родителей от работы хотя бы на время торжественной линейки 1 сентября.



«Как утверждают психологи, присутствие хотя бы одного из родителей на торжественной линейке, посвященной началу учебного года, является крайне важным фактором поддержки ребенка, укрепляет эмоциональные связи родителей с детьми, содействует развитию традиционных семейных ценностей», — говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов.



Отмечается, что некоторые компании уже предоставляют такой выходной, но решение всё равно остается за работодателем. Депутаты предлагают внести изменения в Трудовой кодекс, которые гарантируют родителям возможность проводить ребенка в школу.

Изменить правила для школьной формы Еще одна школьная инициатива касается формы. И это не предложение ввести единую форму для всех школ — наоборот, авторы законопроекта предлагают запретить школам вводить обязательные требования к форме, если за это проголосует менее половины членов общешкольного родительского собрания.

«Целью данного законопроекта является предоставление права родителям обучающихся блокировать решения руководства образовательной организации о введении обязательной школьной формы, — говорится в пояснительной записке. — Учитывая, что школьная форма является наиболее затратной частью для приобретения необходимых школьных принадлежностей для сбора ребенка в школу, важно, чтобы родители как основные заинтересованные стороны имели возможность активного участия в этом процессе».



Накормить школьников бесплатно И снова школа — на этот раз питание детей во время занятий. Сейчас бесплатным горячим питанием обеспечивают учеников начальных классов, законопроект предлагает распространить это правило на всех учеников. Авторы инициативы пишут, что без горячей пищи школьники быстрее устают, у них снижается работоспособность. При этом дети из средних и старших классов не очень-то хотят покупать горячие обеды, предпочитая бутерброды, сухарики и шоколадки.



«Учитывая длительность пребывания детей средних и старших классов в школе и их чрезмерные нагрузки, полагаем, что в целях сохранения здоровья наших детей необходимо обеспечить всех школьников независимо от доходов их семей во время их пребывания в школе бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием и рассматривать такое питание как инвестицию в будущее поколение нашей страны», — пишут авторы инициативы.



Кстати, с 1 сентября вступил в силу новый закон о такси. Теперь каждому водителю нужно будет получить разрешение на работу, предоставить справку о несудимости за насильственные преступления и выписку из реестра такси, а также пройти аттестацию. Требования отразятся на цене за поездки — в некоторых регионах уже фиксируют рост цен.

