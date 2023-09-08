Ремонты добавят пробок в пяти районах Петербурга. Набережную Черной речки ограничат на месяц

Новая порция перекрытий и ограничений из-за дорожного ремонта, работ на коммуникациях, строительства светофора вступает в силу в Петербурге с 10 по 12 сентября. Они ждут пять районов Петербурга, сообщает 8 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



Кировский район

С 10 сентября по 6 октября ограничат проезд по Левашовскому шоссе в поселке Левашово от разворотного кольца у завода Hyundai до Горского шоссе. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

А из-за ремонта дороги на Дачном проспекте на один день 11 сентября перекроют проезд по нечетной стороне бульвара Новаторов у Дачного проспекта.