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    Ремонты добавят пробок в пяти районах Петербурга. Набережную Черной речки ограничат на месяц

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    Новая порция перекрытий и ограничений из-за дорожного ремонта, работ на коммуникациях, строительства светофора вступает в силу в Петербурге с 10 по 12 сентября. Они ждут пять районов Петербурга, сообщает 8 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    Кировский район

    С 10 сентября по 6 октября ограничат проезд по Левашовскому шоссе в поселке Левашово от разворотного кольца у завода Hyundai до Горского шоссе. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

    А из-за ремонта дороги на Дачном проспекте на один день 11 сентября перекроют проезд по нечетной стороне бульвара Новаторов у Дачного проспекта.

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    Красногвардейский район

    С 11 сентября по 1 октября из-за работ по размещению светофора ограничат движение транспорта у дома 21 по улице Передовиков.

    С 11 по 13 сентября для строительства газопровода на Набережной улице перекроют движение по Лесному переулку от Набережной улицы до Новой улицы. Объехать участок можно будет по Новой улице, Молодежному переулку и Лесной улице.

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    Приморский район

    С 10 сентября по 12 октября из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по набережной Черной речки от Выборгской набережной до Торжковской улицы.

    Также для ремонта дороги на проспекте Сизова с 11 по 12 сентября закроют движение в направлении от Богатырского проспекта к проспекту Испытателей. Объехать участок можно будет по проспекту Испытателей, Гаккелевской улице, Богатырскому проспекту и Байконурской улице. Также напомним, что до 30 сентября ограничено движение по проспекту Сизова от Богатырского проспекта до проспекта Испытателей, включая перекресток с Туполевской улицей.

    С 11 по 24 сентября в Лисьем Носу для строительства инженерных сетей закроют проезд по Холмистой улице от Озерковской улицы до Мариинского проспекта. Объезд предусмотрен по Холмистой, Моховой и Центральной улицам, Мариинскому проспекту и Озерковской улице.

    Аналогичные работы с 10 по 15 сентября ограничат движение по улице Генерала Хрулева от Серебристого бульвара до Коломяжского проспекта.

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    Пушкинский район

    В Пушкине для прокладки инженерных сетей с 12 сентября по 10 октября перекроют проезд по Учхозной улице от Гумилевской улицы до Анциферовской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Центральный район

    С 11 по 14 сентября для прокладки инженерных сетей ограничат движение у дома 45 по Днепропетровской улице от набережной Обводного канала до Роменской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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