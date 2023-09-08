Справку о смерти даст командир. Правительство РФ утвердило новый порядок выдачи документов о гибели и пропаже без вести участников СВО

Правительство РФ утвердило упрощенный порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников СВО. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на постановления кабмина, с которыми ознакомилось агентство.



Суть новеллы: раньше выдавать документы о смерти участников СВО могли только медицинские организации. Теперь такое право предоставлено командирам воинских частей. Сообщать в органы ЗАГС или в МФЦ о том, что военный погиб во время службы, тоже должны командиры. Это делается для ускорения назначения выплат и мер поддержки семьям павших.

