Справку о смерти даст командир. Правительство РФ утвердило новый порядок выдачи документов о гибели и пропаже без вести участников СВО

Правительство РФ утвердило упрощенный порядок выдачи справок о гибели или пропаже без вести участников СВО. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на постановления кабмина, с которыми ознакомилось агентство.
Суть новеллы: раньше выдавать документы о смерти участников СВО могли только медицинские организации. Теперь такое право предоставлено командирам воинских частей. Сообщать в органы ЗАГС или в МФЦ о том, что военный погиб во время службы, тоже должны командиры. Это делается для ускорения назначения выплат и мер поддержки семьям павших.
Справка о смерти оформляется, если гибель военнослужащего не вызывает сомнений, но выдача медицинского свидетельства по каким-то причинам невозможна, уточняет ТАСС. Этого документа будет достаточно для того, чтобы родственники могли начать процедуру признания бойцов погибшими через суд.
Если о месте пребывания военнослужащего нет информации полгода, он может быть признан пропавшим без вести «по заявлению заинтересованных лиц». Спустя три месяца после вступления в силу решения суда его могут объявить умершим.
Если военный пропал в зоне боевых действий «при угрожавших жизни обстоятельствах», погибшим его могут признать уже через 6 месяцев. Ранее в таких случаях нужно было ждать два года с момента окончания боев.