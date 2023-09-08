В Петербурге возрождают водный транспорт для горожан. Кому он будет нужен и сколько будет стоить

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Впервые с 2015 года у петербуржцев появится возможность передвигаться по городу по воде. Хотя новую линию нельзя в полном смысле назвать общественным транспортом, власти подчеркивают, что этот маршрут рассчитан в первую очередь на местных жителей, а не туристов. Цену обещают сделать приемлемой.



С 9 сентября судно типа «Метеор» начнет курсировать между Речным вокзалом на проспекте Обуховской Обороны и причалом возле Эрмитажа на Дворцовой набережной с остановкой на Синопской набережной. Об этом 8 сентября рассказал журналистам Ришат Багаутдинов, генеральный директор перевозчика — компании «ВодоходЪ».



Кому это нужно В отличие от других маршрутов (к примеру, тот же «ВодоходЪ» возит пассажиров на «Метеоре» от Эрмитажа до Петергофа), эта линия будет рассчитана в первую очередь на горожан, а не туристов, пояснил он. Планируется, что таким образом жители Невского района смогут добираться в центр города и возвращаться домой после работы.



Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В этом сезоне до конца навигации планируется ежедневно выполнять по два рейса — утренний и вечерний. «Метеор» от Речного вокзала (проспект Обуховской Обороны, дом 106, сооружение 2, литера Е) будет стартовать в 08:40, в 09:00 приходить к причалу на Синопской набережной, д. 10. В 09:15 он отправится оттуда и в 09:30 придет к причалу «Эрмитаж Нижний» (Дворцовая набережная, дом 38). Обратный рейс будет отправляться от Дворцовой набережной в 18:00, в 18:15 приходить на Синопскую набережную, в 18:30 стартовать оттуда и в 18:50 финишировать на Речном вокзале.



Время в пути составит 50 минут. Стоимость проезда — 150 рублей за одну остановку, 300 рублей за две. Билеты будут продавать прямо на борту — как за наличные, так и по карте, в следующем году может появиться опция покупки на сайте.

Пока линия будет работать в тестовом режиме, подчеркивает Ришат Багаутдинов. Если услуга будет пользоваться спросом, в следующем году число рейсов может быть увеличено до четырех (два утренних и два вечерних). Также по пути следования добавят пять остановок, то есть всего «Метеор» будет швартоваться к восьми причалам. В итоге общее время в пути может растянуться до 2–2,5 часов. Но и цена может быть скорректирована, рассматривается запуск абонементов.



Правда, надо понимать, что вместимость одного «Метеора» — 120 мест. И директор СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская подчеркивает, что новый вид водных перевозок нельзя в полном смысле назвать «общественным транспортом». Услугу оказывает частник, хотя два из трех причалов, которые будет использовать «ВодоходЪ», являются городскими (Синопская набережная и Речной вокзал), а третий (Дворцовая набережная) находится в аренде у судоходной компании. Однако в долгосрочной перспективе власти города рассчитывают, что эта линия станет «востребованным городским транспортом». Планов субсидировать такие перевозки у города нет. Но «ВодоходЪ» уже сейчас предлагает «лояльную стоимость», а по итогам пилота может скорректировать ценовую политику, отметила Александра Бахмутская.



Опыт аквабуса и водного такси В Петербурге ранее уже предпринимались попытки запустить водный общественный транспорт. При губернаторстве Валентины Матвиенко появилась регулярная линия аквабусов между Петербургом и Кронштадтом, а в 2010 году — две внутригородские: от ЦПКиО до Арсенальной набережной и от гостиницы «Москва» до Медного всадника. В эпоху расцвета проекта в 2011–2012 годах в городе работали четыре линии.

Несмотря на то, что аквабусы получали субсидии из городского бюджета, цены на билеты росли: в 2015-м одна поездка стоила уже 200 рублей в будни и 300–382 рубля — в выходные. Как результат, пассажиропоток начал падать. Для горожан водный транспорт оказался не слишком удобным: аквабусы ходили с 9 до 21 часа, из-за чего на работу большинству петербуржцев было все равно не уплыть.



Кроме того, интервал движения составлял от 21 до 49 минут, из-за чего на конечных станциях были очереди, а на промежуточных на борт было не подняться. Так что ездили на них в основном туристы.

С 2013 года по мере урезания финансирования начало сокращаться количество линий, а в 2015 году аквабусы закончили свое существование.

С тех пор предпринималось несколько попыток дать идее новую жизнь. В 2015 году Uber запустил свое водное такси, но принимали пассажиров только шесть причалов: у Петропавловской крепости, на Арсенальной набережной, на Университетской набережной, у памятника Медный всадник, на Дворцовой набережной и у Летнего сада. Подача катера стоила 300 рублей. За каждую минуту поездки дополнительно нужно было платить полтинник. Но услуга оказалась невостребованной, и проект не получил развития.



В 2020 году был запущен совместный проект приложения Gett с сервисом по заказу яхт в один клик AnyShips. Но в 2022 году Gett ушел из России.

В 2021 году власти города предложили новый проект реинкарнации водного общественного транспорта с несколькими маршрутами по схеме hop-on hop-off: их бы разыгрывали между операторами вместе с доступом к городским причалам, которые достались городу вместе с наследством от аквабусов. Правда, тогда речь шла больше о туристических перевозках.

Маршрут новый, «Метеоры» старые Аквабусы не достигли тех целей по самоокупаемости, которые перед ними ставились, прокомментировала Александра Бахмутская. Новая модель, по ее мнению, будет выгодна как для жителей, так и для компании, поскольку даст возможность загрузить судно вне туристических часов. К проекту могут присоединиться и другие судоходные компании, но пока с такой инициативой выступил лишь «ВодоходЪ».



Ришат Багаутдинов пояснил, что для перевозок горожан будут задействовать те же суда, что сейчас возят туристов в Петергоф. «Метеоры» все равно ночуют у причалов Уткиной заводи, так что, чем идти пустыми к Дворцовой набережной, они смогут захватить с собой местных жителей, а уже потом катать туристов.



В качестве вариантов новых остановок рассматриваются: Октябрьская наб., д. 94; Октябрьская наб., д. 48; Октябрьская наб. в створе ул. Крыленко; Октябрьская наб., д. 40 T; участок набережной реки Невы «Арсенальная улица — Литейный мост», литера А, спуск № 5, Арсенальная набережная (напротив пл. Ленина). Тот факт, что весь маршрут растянется на два с лишним часа, не снизит его популярность, поскольку предполагается, что горожане больше будут пользоваться им как переправой — чтобы не стоять в пробках на мостах. Кроме того, причалы на Синопской набережной и Арсенальной набережной могут выступить как пересадочные узлы — на метро «Площадь Александра Невского» и «Площадь Ленина» соответственно.



Сам «Метеор», который будет возить жителей Северной столицы, отнюдь не нов — судну более 40 лет, говорит Ришат Багаутдинов. К теме обновления флота компания подходила неоднократно, признает топ-менеджер. Но новые «Метеоры» на данный момент неокупаемы. В Нижнем Новгороде и Красноярске «ВодоходЪ» начал использовать электрокатамараны. Но чтобы эксплуатировать их в Петербурге, городские причалы нужно будет оборудовать зарядными станциями, что на данный момент затруднительно.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»