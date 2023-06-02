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    Минпромторг показал пролет нового «Метеора» по Неве

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    6 комментариев

    Новый «Метеор» 120Р пролетает по Неве под мостами и на фоне парадных видов. Скорость — до 75 км в час. Ролик показала пресс-служба Минпромторга.

    Официальный канал Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

    Как сообщили в ведомстве 2 июня в своём Telegram-канале, в России готовится к спуску уже третье в серии судно на подводных крыльях. «Новые «Метеоры» — это современные и безопасные суда, востребованные как на внутреннем, так и на внешних рынках», — отметил министр Денис Мантуров.

    Но в Петербурге есть пока только старые. Игроки рынка говорили об утопичной цене новинки и сроке окупаемости в 50 лет. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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    МетеорНеваМинпромторг
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    Комментарии 6

    VKuser27909202 Июн 2023 в 20:37
    Цитата: "Метеор 120Р — сконструированное в ЦКБ по СПК судно на подводных крыльях проекта 03580. В качестве силовой установки используются два судовых дизеля MAN D2862LE483 мощностью 1450 л. с. Ёмкость топливного бака «Метеора 120Р» составляет около 7 тонн — это около 10 часов хода при скорости 65 км/ч. Пассажировместимость 120 человек, экипаж 4-6 человек. По состоянию на февраль 2022 года, стоимость одного судна проекта составляла порядка 400 миллионов рублей." Даже если не принимать во внимание, что MAN - всё, и после февраля 2022 года 400 миллионов не прокатит, при таких данных получается: 1. 700 кг топлива в час, с учётом маневрирования и работы ДГ, по топливу одна ходка в Петергоф тысяч 40. 2. Около 10 - зарплата экипажа и портовые сборы на ходку. 3. Ещё 25 - прямая амортизация. 4. Оценочно, 5 - ремонт, обслуживание и зимний отстой на РЭБ. 5. Итого, себестоимость минимум 80000 на ходку. Налоги, прибыль, накладные, кредитование, частичная заполняемость - min 2000 билет, оптимистично
    +0−0
    26078660102 Июн 2023 в 20:12
    Заранее утопический проект нацеленный исключительно на "освоение" бюджетных средств.
    +2−0
    ProstoZloy02 Июн 2023 в 20:02
    Минпромторг снова пролетел!
    +0−0
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