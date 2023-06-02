Минпромторг показал пролет нового «Метеора» по Неве

Новый «Метеор» 120Р пролетает по Неве под мостами и на фоне парадных видов. Скорость — до 75 км в час. Ролик показала пресс-служба Минпромторга.
Официальный канал Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Как сообщили в ведомстве 2 июня в своём Telegram-канале, в России готовится к спуску уже третье в серии судно на подводных крыльях. «Новые «Метеоры» — это современные и безопасные суда, востребованные как на внутреннем, так и на внешних рынках», — отметил министр Денис Мантуров.
Но в Петербурге есть пока только старые. Игроки рынка говорили об утопичной цене новинки и сроке окупаемости в 50 лет. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».