На работу на «Метеоре». В Петербурге запустили водный транспорт для горожан

В Петербурге появился городской водный транспорт — с 9 сентября судно типа «Метеор» начнет курсировать между Речным вокзалом на проспекте Обуховской Обороны и причалом возле Эрмитажа на Дворцовой набережной с остановкой на Синопской набережной. Власти города рассчитывают, что с его помощью жители Невского района смогут добираться в центр города в утренние часы и возвращаться из центра в вечерние.

Рейсы будут осуществляться каждый день в одинаковое время. «Метеор» от Речного вокзала (проспект Обуховской Обороны, дом 106 , сооружение 2 , литера Е ) будет стартовать в 08:40, в 09:00 приходить на Синопскую набережную, 10 , в 09:15 отправится оттуда и в 09:30 придет к причалу «Эрмитаж Нижний» (Дворцовая набережная, дом 38 ).

Обратный рейс отходит от Дворцовой набережной в 18:00, в 18:15 приходит на Синопскую набережную, в 18:30 стартует оттуда и в 18:50 приходит на Речной вокзал.

Время в пути составит 50 минут . Стоимость проезда — 150 рублей за одну остановку, 300 рублей за две. Как рассказала директор СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская, город не планирует субсидировать эти перевозки. Но по итогам тестирования оператор судна — компания «Водоход» — может пересмотреть ценовую политику. Сейчас «Водоход» возит пассажиров от причала на Дворцовой набережной до Петергофа, а также доставляет туристов круизных теплоходов от Речного пассажирского порта до Эрмитажа. То есть рассчитаны в основном на гостей города. Новый же маршрут предназначен в первую очередь для горожан.

В 2024 году планируется увеличить число рейсов до четырех в день — два в сторону центра в утренние часы и два вечером из центра. Кроме того, будет больше подходов к городским причалам, что позволит выполнять функции переправы — пассажиры смогут без пробок добираться с одного берега Невы на другой. Для пассажиров будут доступны абонементы, но их стоимость пока не рассчитывалась.