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    После ДТП с велосипедистками на «Скандинавии» ГИБДД массово проверяет большегрузные автомобили

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    Инспекторы ГИБДД работают на 70-м километре трассы «Скандинавия» днем 8 сентября. Накануне на 59-м километре трассы грузовик «Скания» с иностранцем за рулем врезался в группу юных велосипедисток, в результате чего погибли две девочки, а еще 9 спортсменок и тренер получили травмы.

    На отвороте на Первомайское стоят четыре машины дорожной полиции, обратили внимание читатели 47news. По их словам, инспекторы останавливают грузовые машины и штрафуют за малейшее нарушение: разный рисунок протектора, неработающий тахограф, нечитаемые или закрытые номерные знаки, проблемы с документами водителей.

    У заправки рядом с ТЦ «Мега Дыбенко» водители заметили еще один пост. Очевидцы говорят, что там стоят четыре «Газели» и СОБР. Останавливают самосвалы и уводят водителей из Средней Азии, предположительно для проверки документов.

    Авария на 59-м километре «Скандинавии» в районе развязки на поселок Огоньки произошла в 10:45. По предварительной информации, 31-летний иностранец за рулем «Скании» с прицепом врезался в двигавшийся перед ним автомобиль, сопровождавший спортсменок. Машина в результате отлетела в колонну велосипедисток, которые пару дней назад поступили в школу-интернат «Олимпийский резерв» Курортного района.

    По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД. Следователи петербургского главка полиции намерены в ближайшее время выйти в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя грузовика. Еще одно уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которые повлекли смерть, СК Ленобласти возбудил против транспортной компании и учебного учреждения.

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