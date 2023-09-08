После ДТП с велосипедистками на «Скандинавии» ГИБДД массово проверяет большегрузные автомобили

Инспекторы ГИБДД работают на 70-м километре трассы «Скандинавия» днем 8 сентября. Накануне на 59-м километре трассы грузовик «Скания» с иностранцем за рулем врезался в группу юных велосипедисток, в результате чего погибли две девочки, а еще 9 спортсменок и тренер получили травмы.



На отвороте на Первомайское стоят четыре машины дорожной полиции, обратили внимание читатели 47news. По их словам, инспекторы останавливают грузовые машины и штрафуют за малейшее нарушение: разный рисунок протектора, неработающий тахограф, нечитаемые или закрытые номерные знаки, проблемы с документами водителей.

