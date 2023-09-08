Автомобиль сбил девочку-подростка на пешеходном переходе в Пушкине

Несовершеннолетний пешеход пострадал в ДТП возле поликлиники в Пушкинском районе Петербурга. Девочка угодила под колеса автомобиля, переходя дорогу по «зебре». Об этом стало известно «Фонтанке» 8 сентября.



Днем 7 сентября в полицию поступила телефонограмма из детской больницы о том, что к ним доставили 16-летнюю девочку, пострадавшую в ДТП. В 12:10 на пешеходном переходе у дома 35 по Школьной улице в Пушкине ее сбила серая «Мазда».

Девочка получила ушибленную рану подбородка, ушиб спины и травму запястья. После оказания медицинской помощи ее в удовлетворительном состоянии отпустили домой.