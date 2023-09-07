МСС показала, как не надо заезжать на ЗСД: четыре частые причины ДТП и один особый случай

Автор: МСС ЗСД
Оператор Западного скоростного диаметра Петербурга рассказал о самых частых причинах ДТП на пунктах оплаты магистрали и показал некоторые такие случаи. А также напомнил водителям, как безопасно заехать на трассу.
Четыре наиболее частых причины дорожных аварий на пунктах взимания платы ЗСД: несоблюдение дистанции, высокая скорость, невнимательность при перестроении и незакрепленный транспондер, рассказали 7 сентября в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Первые три нередко приводят к ДТП и на обычных дорогах, последняя же может показаться несерьезной, пока не посмотришь записи с камер. Видео демонстрируют, как это бывает: пока водитель достает транспондер и машет им перед лобовым стеклом, его машину уже догоняет едущий следом автомобиль — и повезет, если это окажется не грузовик.
Один случай в ролике выделили отдельно: водитель микроавтобуса Volkswagen вышел из машины, чтобы подойти к кассе, и в этот момент автомобиль покатился назад. Сзади в ожидании своей очереди стоял Iveco. Его водитель стал пятиться, пытаясь избежать столкновения, но сзади уже подпирали другие машины — пришлось остановиться и принять удар.
В МСС напоминают водителям, подъезжая к пункту оплаты, обращать внимание на обозначения на экранах в верхней части полос — возможен проезд или нет. Перед шлагбаумом нужно выполнять предписания дорожных знаков: если полоса обычная — остановиться, если Fast Lane — снизить скорость и продолжить движение, убедившись, что горит разрешающий сигнал, а шлагбаум открыт. Если нужно оплатить проезд наличными или банковской картой, то ехать надо по универсальной полосе оплаты. Транспондером можно расплачиваться на всех полосах. При этом необходимо закрепить устройство на лобовом стекле в соответствии с инструкцией, соблюдать дистанцию не менее 3 метров и предписания установленных на полосах светофоров.