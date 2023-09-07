МСС показала, как не надо заезжать на ЗСД: четыре частые причины ДТП и один особый случай

Оператор Западного скоростного диаметра Петербурга рассказал о самых частых причинах ДТП на пунктах оплаты магистрали и показал некоторые такие случаи. А также напомнил водителям, как безопасно заехать на трассу.



Четыре наиболее частых причины дорожных аварий на пунктах взимания платы ЗСД: несоблюдение дистанции, высокая скорость, невнимательность при перестроении и незакрепленный транспондер, рассказали 7 сентября в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Первые три нередко приводят к ДТП и на обычных дорогах, последняя же может показаться несерьезной, пока не посмотришь записи с камер. Видео демонстрируют, как это бывает: пока водитель достает транспондер и машет им перед лобовым стеклом, его машину уже догоняет едущий следом автомобиль — и повезет, если это окажется не грузовик.

Один случай в ролике выделили отдельно: водитель микроавтобуса Volkswagen вышел из машины, чтобы подойти к кассе, и в этот момент автомобиль покатился назад. Сзади в ожидании своей очереди стоял Iveco. Его водитель стал пятиться, пытаясь избежать столкновения, но сзади уже подпирали другие машины — пришлось остановиться и принять удар.