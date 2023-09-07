Приставы: женщины в Петербурге водят аккуратнее и платят штрафы охотнее мужчин

Петербургские судебные приставы подсчитали статистику по количеству полученных и оплаченных штрафов за нарушения ПДД среди мужчин и женщин. Автоледи оказались аккуратнее и законопослушнее.
За 8 месяцев 2023 года в Петербурге в отношении мужчин-водителей возбудили более 419 тысяч исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД на общую сумму 373 миллиона рублей, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе УФССП по Петербургу 7 сентября. Женщины за этот же срок могут «похвастать» 161 тысячей постановлений на сумму 142 миллиона рублей.
При этом с женщин приставы взыскали 132 миллиона рублей по этим долгам, а с мужчин — более 312 миллионов рублей. У первых осталось 10 миллионов рублей невыплаченных штрафов ГИБДД, а у вторых — 61 миллион рублей.