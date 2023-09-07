На Среднеохтинском встретились водитель, не любящий ПДД, и девочка, шедшая на красный

Несовершеннолетняя девушка пострадала под колесами автомобиля в Красногвардейском районе Петербурга днем 6 сентября. По факту произошедшего полиция проводит проверку.



ДТП произошло в 12:30 у дома 59 по Среднеохтинскому проспекту, стало известно «Фонтанке» 7 сентября. 49-летний житель Кудрово, следуя на личном Nissan Almera от Пискаревского проспекта в сторону улицы Крюкова, сбил 17-летнюю гражданку Таджикистана, которая переходила дорогу в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП девочка получила сотрясение мозга и переломы ног и ребер. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Известно, что водитель автомобиля за 2023 год 21 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.