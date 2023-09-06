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    Петербуржца наказали лишением прав и долгом в 1 млн рублей за сбитую насмерть 5 лет назад женщину

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    Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор водителю, который весной 2018 года насмерть сбил женщину-пешехода. В момент ДТП подсудимый являлся членом избирательной комиссии.

    ДТП произошло днем 8 апреля 2018 года на улице Маршала Захарова. Подсудимый, являвшийся на тот момент членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1066, следовал на автомобиле Volkswagen Caddy в направлении от улицы Доблести к проспекту Кузнецова, сообщает 6 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Не учтя, что обзор загораживал припаркованный у края проезжей части грузовик Scania, мужчина ехал на скорости порядка 60 км/ч и, когда на дорогу в неположенном месте вышла женщина, не затормозил и сбил ее. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.

    Суд счел, что водитель имел техническую возможность предотвратить наезд, применив экстренное торможение. Подсудимый же вину не признал. В итоге суд признал его виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и приговорил к 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, а также лишил его водительских прав на 1,5 года и взыскал 1 миллион рублей в пользу потерпевшей стороны.

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