Лесному, проспекту Маршала Блюхера и Октябрьской набережной добавят пробок в сентябре

С 8 сентября различные работы изменят схемы движения транспорта в Выборгском, Красногвардейском, Красносельском и Невском районах Петербурга. Среди крупных магистралей новые ограничения получат проспект Маршала Блюхера и Октябрьская набережная.
На несколько дней, с 8 по 10 сентября, будет ограничен проезд по Лесному проспекту в районе перекрестка с Бобруйской улицей, сообщает 6 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там реконструируют инженерные сети.
На проспекте Маршала Блюхера с 8 сентября по 4 октября будут ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим до 13 сентября ограничат движение на участке от Пискаревского проспекта до проспекта Энергетиков.
До 22 сентября будет ограничено движение транспорта у
В Горелово движение затруднят работы по прокладке инженерных сетей. С 8 сентября по 28 декабря там перекроют следующие участки:
- Полевую улицу от Социалистической улицы до улицы Коммунаров (объезд — по улице Коммунаров, Аннинскому и Красносельскому шоссе, Колобановской улице);
- Речной переулок от улицы Коммунаров до тупика;
- Парковую улицу от Дачной улицы до
дома 141по Парковой улице (объезд — по Авиационной улице, Дачной улице и улице Ломоносова).