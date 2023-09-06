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    Лесному, проспекту Маршала Блюхера и Октябрьской набережной добавят пробок в сентябре

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    С 8 сентября различные работы изменят схемы движения транспорта в Выборгском, Красногвардейском, Красносельском и Невском районах Петербурга. Среди крупных магистралей новые ограничения получат проспект Маршала Блюхера и Октябрьская набережная.

    На несколько дней, с 8 по 10 сентября, будет ограничен проезд по Лесному проспекту в районе перекрестка с Бобруйской улицей, сообщает 6 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Там реконструируют инженерные сети.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    На проспекте Маршала Блюхера с 8 сентября по 4 октября будут ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим до 13 сентября ограничат движение на участке от Пискаревского проспекта до проспекта Энергетиков.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    До 22 сентября будет ограничено движение транспорта у дома 54 по Октябрьской набережной. Водителей там потеснят для установки временного ограждения.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    В Горелово движение затруднят работы по прокладке инженерных сетей. С 8 сентября по 28 декабря там перекроют следующие участки:

    • Полевую улицу от Социалистической улицы до улицы Коммунаров (объезд — по улице Коммунаров, Аннинскому и Красносельскому шоссе, Колобановской улице);
    • Речной переулок от улицы Коммунаров до тупика;
    • Парковую улицу от Дачной улицы до дома 141 по Парковой улице (объезд — по Авиационной улице, Дачной улице и улице Ломоносова).
    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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