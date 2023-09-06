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    Трал с экскаватором прихватил с собой BMW на повороте с Подвойского

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    4 комментария

    Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Курьезное ДТП произошло утром 6 сентября в Невском районе Петербурга. На перекрестке трехполосных дорог не смогли разъехаться легковая машина и трал со строительной техникой. Столкновение попало на видео.

    В 8:23 на пересечении улицы Подвойского и Товарищеского проспекта столкнулись грузовик, перевозивший экскаватор, и легковой автомобиль BMW, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Валера. Поворачивая с Подвойского направо, трал углом прицепа прихватил за бок ехавший в соседнем ряду БМВ и немного его протащил.

    Отметим, что на Товарищеском проспекте, прямо у перекрестка с улицей Подвойского, сейчас ведутся работы по строительству газопровода. Движение там ограничено, а на записи видны ограждения.

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    Комментарии 4

    Гость06 Сен 2023 в 12:31
    БНВ просто сказочный.....
    +2−0
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