Трал с экскаватором прихватил с собой BMW на повороте с Подвойского

Курьезное ДТП произошло утром 6 сентября в Невском районе Петербурга. На перекрестке трехполосных дорог не смогли разъехаться легковая машина и трал со строительной техникой. Столкновение попало на видео.

В 8:23 на пересечении улицы Подвойского и Товарищеского проспекта столкнулись грузовик, перевозивший экскаватор, и легковой автомобиль BMW, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Валера. Поворачивая с Подвойского направо, трал углом прицепа прихватил за бок ехавший в соседнем ряду БМВ и немного его протащил.