Сайт президента РФ сменил логотип в поисковиках и браузерах

Логотип сайта Кремля сменил цветовую гамму с бело-синей на бело-золотую. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это сообщил, что сайт постоянно развивается.
Вечером 5 сентября официальный сайт президента России стал отображаться в поисковиках и браузерах с новым логотипом — золотым двуглавым орлом на белом фоне. Ранее на нем был изображен белый двуглавый орел на темно-синем фоне. В «шапке» самого сайта он изображен в прежних цветах. Дизайн сайта, как и аватар Telegram-канала, тоже остались прежними.
В Telegram-канале RIA_Kremlinpool намекнули, что Кремль готовит ребрендинг, и логотип — только начало. «Президентский сайт развивается постоянно», — ответил на вопрос ТАСС, будут ли другие изменения дизайна, Дмитрий Песков.