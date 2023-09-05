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    Сайт президента РФ сменил логотип в поисковиках и браузерах

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    Логотип сайта Кремля сменил цветовую гамму с бело-синей на бело-золотую. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это сообщил, что сайт постоянно развивается.

    Вечером 5 сентября официальный сайт президента России стал отображаться в поисковиках и браузерах с новым логотипом — золотым двуглавым орлом на белом фоне. Ранее на нем был изображен белый двуглавый орел на темно-синем фоне. В «шапке» самого сайта он изображен в прежних цветах. Дизайн сайта, как и аватар Telegram-канала, тоже остались прежними.

    В Telegram-канале RIA_Kremlinpool намекнули, что Кремль готовит ребрендинг, и логотип — только начало. «Президентский сайт развивается постоянно», — ответил на вопрос ТАСС, будут ли другие изменения дизайна, Дмитрий Песков.

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    Комментарии 19

    Гость05 Сен 2023 в 22:20
    Ныкается.)
    +0−0
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