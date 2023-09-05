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    «Чистые» на два дня перекроют улицы в центре Петербурга

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    Съемки художественного фильма «Чистые» на два дня изменят схему движения в центре Петербурга. На нескольких улицах перекроют проезд и запретят парковаться.

    С 16:00 8 сентября до 9:00 9 сентября будет перекрыто движение транспорта по участку Миллионной улицы от Дворцовой площади до дома 28, нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Певческого моста и набережной Зимней канавки. Об этом 5 сентября предупреждает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Также 8 и 9 сентября с 10:00 до 23:59 будет запрещена остановка транспорта на Миллионной улице от Дворцовой площади до дома 28, нечетной стороне набережной Мойки от Мошкова переулка до Певческого моста и в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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