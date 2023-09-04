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    Умер экс-вокалист группы Smash Mouth Стив Харвелл. Его голос все знали по началу мультфильма «Шрек»

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    3 комментария

    Экс-вокалист рок-группы Smash Mouth Стив Харвелл скончался в возрасте 56 лет. Его смерть в его доме в Бойсе, штат Айдахо, подтвердил менеджер группы Роберт Хейс, который сказал, что причиной стала печеночная недостаточность, пишет 4 августа The New Yourk Times.

    Smash Mouth была основана в 1994 году в Сан-Хосе, Калифорния. Группа впервые прославилась своей песней 1997 года «Walkin’ on the Sun», которая появилась на их дебютном альбоме «Fush Yu Mang». Группа добилась еще большего успеха с выпуском своего следующего альбома, «Astro Lounge» в 1999 году, и его хита «All Star», возглавившего чарты. Песня была номинирована на премию «Грэмми» и появлялась во множестве фильмов. Наиболее известным трек стал, когда прозвучал во вступительных титрах анимационного фильма «Шрек». Также в мультфильме звучит кавер-версия хита группы The Monkees «I’m a Believer» в исполнении Smash Mouth.

    В 2021 году Стив Харвелл покинул группу из-за проблем со здоровьем. Это произошло после концерта группы в Нью-Йорке: тогда певец не мог внятно выражать свои мысли на сцене и нецензурно ругался в адрес зрителей.

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    Комментарии 3

    Kit.04 Сен 2023 в 19:39
    Алкоголизм?
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