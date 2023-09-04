На заводе «Москвич» стартовало производство новой модели

Седан «Москвич 6» встал на конвейер завода «Москвич». Серийное производство новой модели 4 сентября официально запустили мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин.
Первый седан возрожденной марки «Москвич» собран на новой модульной платформе и оснащен независимой подвеской и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, сообщили в Департаменте транспорта Москвы. Автомобиль будет представлен в трех комплектациях и пяти цветах и будет оснащен круиз-контролем, функцией дистанционного запуска двигателя, подогревом передних сидений, камерой заднего вида и парктрониками, рассказал Собянин. В базовой версии, по данным «Российской газеты», «Москвич 6» получит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 136 л.с. и вариатор.
В продажу «седан с функционалом лифтбека» поступит в конце октября 2023 года, рассказал руководитель московского департамента транспорта Максим Ликсутов.
Напомним, после ухода Renault из России весной 2022 года активы компании были переданы правительству Москвы за рубль. Завод «Рено» был переименован в «Москвич», и в конце ноября на нем запустили производство автомобилей. Первыми с конвейера сошли кроссоверы «Москвич 3». В январе 2023 года «Фонтанка» прокатилась на его «прототипе» — китайском JAC JS4. А впечатления от самого «Москвича» можно прочитать здесь.