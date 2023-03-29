Поливаем «Москвич» грязью. На раскисших грунтовках выясним, удалось ли возродить народную марку

Это автомобиль-скрепа, которая как бы склеивает наше советское детство с не менее захватывающим (наверное) будущим Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Яркая надпись «Москвич» на борту отрабатывает каждый грамм своей пленки: люди сбегаются к тебе с горящими глазами и расспросами. Правда, в основном люди в возрасте 40+, кто еще помнит оригинальные «Москвичи». В основном удивляются дизайну машины и сравнивают с каким-нибудь «Москвичом-412», который был у папы в 1976 году, заключая: «Ну, ничё, ничё, наконец-то сделали нормально. А движок какой? Не УЗАМовский хоть?» Нет, движок не УЗАМовский, он китайский и с турбонаддувом. Потому что де-факто это JAC JS4, ребрендированный под «Москвич», говорю я. Легкая тень бежит по челу земляков, но большинство принимает новость достойно: «Китайский? А чё такого? Сейчас всё китайское. Айфоны тоже китайские». И не поспоришь. А наша задача сегодня — разобраться, насколько «Москвич 3» попадает в российскую аудиторию и что вообще за аудитория у «Москвичей» XXI века?

Мы попробовали его и на раскисших дорогах, чтобы понять: заслуживает ли он звание кроссовера? Если коротко, то это всё же высокий хетчбэк Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Если вы пропустили последний год, предыстория появления «Москвича» такова: прошлой весной Renault ушла из России, оставив и московский завод, который в свое время достался французам как раз от «Москвича» (точнее, АЗЛК). Идея возрождения «Москвича» витала в воздухе, тем более еще до кризиса к бренду приценивались Renault и Volkswagen. Но если с названием всё получилось изящно, то с выбором модели сложностей оказалось больше. В приоритете стояла задача спасения коллектива завода, так что времени на раскачку, как обычно, не было. Поэтому первым «Москвичом» стала копия кроссовера JAC JS4, который до этого собирали в Казахстане и недолго ввозили в Россию под родным брендом.

В Москве его делают в режиме крупноузловой сборки из китайских машинокомплектов, то есть российский вклад пока стремится к прикручиванию ходовой части и бамперов. Над таким подходом легко иронизировать, но, с другой стороны, какие еще были шансы перезапустить завод за полгода, спасти оборудование, коллектив, менеджмент? Объективно — никаких. Тот факт, что «Москвич» является хэфэйцем (в Хэфэе — штаб-квартира JAC), есть следствие куда более глобальных причин, чем желания самого завода. Так что оставим иронию и оценим его чисто потребительски: годится ли машина на замену, скажем, «Дастерам», которые выпускались в Москве до весны 2022 года?

«А внутрь заглянуть можно?» — спросил владелец белого Renault Logan первых лет выпуска, которые, кстати, делали на том же московском заводе Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Внутри вполне современный салон с изобилием сенсорных панелей. Но о них разговор отдельный Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Китайцы достигли такого прогресса в интерьерах, что у некоторых машин вроде Changan Uni-V они поражают воображение лихостью форм. На этом фоне интерьер «Москвича» не выглядит сенсационно, но он вполне симпатичный и глаз не режет: плюс-минус это уровень Duster второго поколения. Аналоговые приборы оформлены в «фольксвагеновском» стиле, и этому, вероятно, есть объяснение, потому что сам JAC ранее заявлял, что автомобиль разработан при участии немецкой стороны. Классно смотрится селектор вариатора, блестит лаком сенсорная панель, цветной экран не перегружен функционалом. Да и эргономика, в общем, неплохая: в минусы я бы записал ограниченные возможности регулировки кресла и руля (он не двигается по вылету). А главная претензия связана как раз с сенсорными панелями.

Четкие шкалы приборов — это плюс. На центральный экран можно вывести информацию о давлении в шинах или, например, остаточный пробег до заправки Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Классический селектор трансмиссии удобен. Спортивный режим включается качанием рычага вправо. Ручник — электрифицированный с функцией удержания Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Я уже было похвалил «Москвич», что он не топит тебя в гуще слоистых меню на экране (как, например, Haval Dargo). Климат-контроль, рециркуляция, магнитола — всё управляется элегантной, как рояль, сенсорной панелью ниже дисплея. Но на ходу пользоваться ей оказалось не очень удобно, потому что обратной связи при нажатии кнопок нет, а шрифты на экране мелкие и не очень контрастные. Почему нельзя вывести нужную информацию ярко и на пол-экрана?



Климат управляется касанием в нужных местах сенсорной панели. Данные о температуре — это некрупная синяя цифра в верхней части экрана: видите ее? Глянцевая панель быстро пачкается, хотя и оттирается легко Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Но если не брать технократические изыски, базовая эргономика «Москвича» вполне рабочая, хотя я бы советовал примерять автомобиль под себя: диапазоны регулировок у него не слишком широкие. Зато он довольно просторный в задней части салона. По габаритам «Москвич 3» близок к Renault Duster, Skoda Karoq, Nissan Qashqai, Chery Tiggo 4 Pro, но всё же он чуть длиннее их и скомпонован так, что место не съедается полноприводной трансмиссией или независимой задней подвеской — их тут попросту нет. Поэтому сам за собой я сажусь вольготно, тоннель пола низкий, а багажник имеет объем 520 литров, то есть больше, чем у эталонного Karoq. Под полом, правда, лишь колесо-докатка, но места достаточно и для полноразмерной запаски. Из минусов, пожалуй, лишь тугие кнопки складывания задних сидений и образующаяся при этом ступенька.

Сам за собой я сажусь с большим запасом Фото: Вадим Архипов / 74.RU Поделиться Поделиться





Багажник внушительного (по меркам класса) объема 520 литров. Не хватает разве что сеточек и креплений Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Сиденья складываются бесхитростным образом, и ровного пола не получается. Но погрузить сюда, допустим, велосипед на 29-х колесах можно вполне Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





У автосалона, где я забирал автомобиль, довольно разбитая дорога, на которой мы в свое время проверяли и Renault Logan, и Duster. И первые ездовые впечатления от «Москвича» очень напоминают как раз о Renault: подвеска кажется достаточно комфортной и склонной обволакивать ухабы, рытвины и рельсы, не страдая при этом раскачкой. Я уже мысленно ставил ей высший балл, но какая-то злобная выбоина вдруг прострелила подвеску и отозвалась ощутимым тычком. Предельные возможности «Москвича», пожалуй, послабее, чем у подвесок Renault, но если не штурмовать кратеры, на которых рискуешь пробить шины на 17-дюймовых колесах, он обеспечивает хороший виброкомфорт.

Подвеска неплохо отрабатывает на плохих дорогах, но пробить ее можно Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Одной из причин заката предыдущего «Москвича» и его тогдашнего флагмана 2141 считается отсутствие хорошего мотора: на довольно крупный хетчбэк ставили двигатели от вазовской «шестерки» или агрегаты из Уфы (УЗАМ), а также примеряли импортные моторы, включая и Renault. Но последние были дороги, а отечественных 75–85 л. с. было недостаточно для автомобиля, который тогда считался практически D-классом. Наверное, поэтому и сейчас любопытные частенько спрашивают о моторе, но у нового «Москвича» с этим не то что порядок, а даже некоторый избыток. Пока он доступен только с 1,5-литровым турбомотором мощностью аж 150 л. с. , притом что оригинальный JAC JS4 декларировал его мощность на уровне 136 л. с.

Турбомотор объемом 1,5 литра развивает 150 л. с. при сравнительно невысоких частотах ( 5000 об/мин ). Пик крутящего момента в 210 Н·м достигается при 2000 об/мин . «Москвич» можно заказать и с электроприводом, но цена на полтора миллиона рублей выше, чем у бензиновых версий Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





На тесте был автомобиль с вариатором бельгийской компании Punch Powertrain, которая после разрыва с немецким производителем трансмиссий ZF в 2016 году была выкуплена китайской Yinyi Group и с тех пор работает в основном на азиатские рынки, сохранив при этом заводы и в Европе. В отличие от более привычных нам вариаторов Jatco с гидротрансформаторами, у «Панчей» используется пакет фрикционов, проще говоря, автоматическое многодисковое сцепление. Плюс это или минус, сказать сложно: на ходу изредка чувствуешь работу сцепления, но внимания не обращаешь.



Динамика разгона — нормальная для этого класса: примерно как у Renault Duster c турбомотором Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Разгон не взрывной, но и не кислый: для практических целей, когда нужно перелистнуть на трассе пару грузовиков, его достаточно. Интересно, что в технических характеристиках «Москвич» не указывает динамику разгона, но первые владельца по данным с диагностического разъема намерили 10,2 секунды до 100 км/час , что похоже на правду. После обкатки и на хорошем покрытии, вероятно, получится менее 10 секунд. Инструкция утверждает, что вариатор имитирует работу шестиступенчатого «автомата». С имитацией у него, как у некоторых женщин, не очень, и в нашем случае при интенсивных разгонах коробка загоняла стрелку тахометра на 5000 об/мин и держала там до окончания атаки. Поэтому и главным возмутителем акустического спокойствия у «Москвича» является двигатель в режиме максимального ускорения. Нечто подобное встречалось и на других машинах, скажем, Toyota Corolla (но там двигатель зависал на 6000 об/мин ). Зато у «Москвича» удобно включать режим S: качнул рычаг вправо, обороты подскочили, реакции на газ обострились. При этом алгоритм разгона остается единым, просто в режиме D марш-бросок к 5000 об/мин будет более плавным.

Шасси автомобиля оставляет неплохое впечатление: к его повадкам легко привыкнуть Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Нет и особых проблем с управляемостью. В районе нулевой точки руль кажется рыхлым, что осложняет микроподруливания, но при агрессивной езде реакции кажутся естественными. «Москвич» не страдает избыточной валкостью и охотно входит в поворот, так что, пересаживаясь с легковушки, долго привыкать не придется. От водительской лихости страхует ESP, которая в данном случае нужна, потому что иногда «Москвич» как будто склонен к заносу (такие настройки порой выбирают, чтобы обострить реакции автомобиля).

Полного привода нет и не предвидится Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Впрочем, он ведь и есть легковушка, разве нет? Полного привода не предусмотрено, а просвет составляет 170 мм , что является минимальным уровнем для кроссоверов и доступно многим хетчам, адаптированным для России. Угол въезда всего 17 градусов, тогда как у Renault Duster он превышал 30 градусов. На летних шоссейных шинах «Москвич» ехал по грунтовой дороге задумчиво и боязливо, а когда шины сдались, заработала система стабилизации с функцией противобуксовочной системы. Порой казалась, что машина вот-вот встанет, но нет: просто электроника душила тягу, а сам «Москвич» без особой драмы полз вперед. Если хочется покутить, ESP можно выключить, но кутить особенно не хочется.



В раскисшей пойме колёса мгновенно заросли грязью: тут и полный привод бы не сильно помог Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Я распробовал «Москвич», когда основная часть тест-драйва осталась позади, машина была уже грязной, а сам я уставшим. Когда я просто ехал и слушал музыку через Apple CarPlay, «Москвич» начал убаюкивать: едет ровно, не трясет, не нервничает, если нужно — обгонит, не нужно — оставит тебя наедине с самим собой. Если иные китайские автомобили нацелены на то, чтобы поразить воображение, то «Москвич» из того непритязательного семейства машин, вроде Suzuki SX4 или Nissan Qashqai, которые ценят не за яркие черты, а за уместность в небольшой семье, где автомобиль — это член семьи, вроде верного пса. Наверное, небольшие семьи и являются его клиентурой, если не брать такси, каршеринг и разнообразные ведомства, которые уже обозначили интерес к «чисто российскому бренду».

Наверняка мы увидим его в спальных районах больших городов. Всё же городской кроссовер Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Автомобиль пока доступен лишь в единственной комплектации, и выбор сводится лишь к типу трансмиссии: версии с механикой стоят 1,97 миллиона рублей, с вариатором — на 65 тысяч дороже. Комплектация, с одной стороны, достаточно богатая: сразу есть климат-контроль, система стабилизации, люк в крыше, рейлинги, 17-дюймовые колёса, камера заднего вида, мультимедийная система, электрический ручник, бесключевой доступ. Но нет банального подогрева сидений — камон! Когда-то мы потешались над первым Duster с его слепыми кнопками подогревов, но там они хотя бы были. Из других «недостач»: только две подушки безопасности. В общем, если оценивать старыми мерками, комплектация выглядит не совсем сбалансированной, в ней есть приятные излишества, но нет чего-то совсем базового.



Автомобиль стоит от 1,97 миллиона рублей, но ожидаются и более доступные комплектации Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Оказалось, что покупатели «Москвича» есть уже среди моих знакомых. Меня это заинтересовало: я спросил, почему выбор пал именно на «Москвич», ведь если за 1–1,5 миллиона новую иномарку сегодня не выбрать, то за 2 миллиона альтернатив немало: тут и китайцы, и оставшиеся у дилеров иномарки старой волны. Например, за 2 миллиона рублей еще можно присмотреть Hyundai Solaris. Знакомый ответил: — Выбор продиктован здравым смыслом: мой Peugeot 308 (2009 года) забрали в трейд-ин за 400 тысяч рублей, плюс обложили скидками. Катаюсь пару недель, по сравнению с другими моими машинами «Москвич» нравится больше. Седан, вроде Solaris, не рассматривал в принципе, тем более таких такси по городу пруд пруди, а хочется внедорожник. За сумму менее 2 миллионов найти автомобиль с автоматической трансмиссией и кучей опций сложновато. Тот же Solaris с «автоматом» будет стоить минимум 2,2 миллиона, имея двигатель 100 л. с ., а здесь 150 л. с. плюс официальная гарантия 3 года.

«Москвич» выбирают в том числе из-за хорошей базовой оснащенности Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





«Москвич» немного дешевле Chery Tiggo 4 Pro: тот с вариатором стоит от 2,15 миллиона рублей, «Москвич» — от 2,035 миллиона. Но, например, Haval Jolion с семиступенчатым роботом и 147-сильным турбомотором оценивается в 1,9 миллиона при сравнимой с «Москвичом» комплектации. В общем, при всём дефиците конкуренции «Москвич» приходит в сегмент, где выбор всё же есть. При этом иномарки старой гвардии дороже: например, оставшиеся Renault Duster со 150-сильным 1,3-литровым турбомотором стоят ближе к 2,5 миллиона рублей.



С точки зрения проходимости «Москвич» ближе к легковушкам, чем Renault Duster Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Советская марка «Москвич», если помните, обозначала народные автомобили, которые сегодня мы бы называли бюджетными: так, например, в начале 1970-х за «Москвич-412» нужно было отдать около 5000 рублей, вазовская «копейка» была на 10% дороже, а номенклатурная «Волга» стоила 8500 рублей. Есть ли у нового «Москвича» амбиции стать народной маркой? Той субординации, что была в Союзе, мы не увидим: «Москвичи» явно позиционируются выше продукции АВТОВАЗа и конкурируют всё же с иномарками. Но резерв для снижения стоимости есть.

Так, уже сертифицирована версия со 109-сильным бензиновым 1,6-литровым мотором, что в сочетании с более простой комплектацией и усиленной локализацией производства могло бы снизить цену, скажем, на полмиллиона. В современных условиях это неплохо, ведь за 1,5 миллиона выбор иномарок сегодня нулевой. Кроме того, название «Москвич 3» явно предполагает, что будет и «Москвич 1», который, чем черт не шутит, побеспокоит АВТОВАЗ (мечты-мечты).

На зубастых дорогах его подвеска проявляет свои сильные стороны Фото: Артем Краснов / 74.RU Поделиться Поделиться





Но до «единички» еще нужно дожить, и следующими моделями станут «Москвич 5» и «Москвич 6»: первый будет лифтбэком размером со Skoda Octavia, второй — кроссовером класса Nissan X-Trail. А почему бы «Москвичу» не сделать ставку на модель класса Renault Logan, ведь в сегменте В+ сегодня страшный дефицит? Но отверточная сборка массовой модели бессмысленна из-за высоких пошлин и прочих сборов (по этой же причине не везут к нам лоукостеры сами китайцы), а до локализации уровня московских Renault еще минимум год работы (в реальности, наверное, больше).



Первые «Москвичи» сначала разбирали в Китае, а потом собирали стапельным методом уже в России. Но скоро внедрят полноценную сборку со сваркой и окраской кузовов Фото: пресс-служба компании «Москвич» Поделиться Поделиться





В прошлом году первые 600 машин собирались в режиме крупноузловой сборки, причем даже не на конвейере, а на стапелях, между которыми автомобили перемещали на специальных тележках. Но уже в 2023 году сборка должна перейти в конвейерный режим. Оставшиеся от Renault производственные линии позволяют сваривать и окрашивать кузова, то есть запас на локализацию у «Москвича» хороший, и полноценный выпуск машин должен стартовать через год. Тогда, наверное, нарисуется и перспектива более дешевой модели.

В 2023-м московский завод планирует выпустить 50 тысяч «Москвичей 3», из которых 10 тысяч будут электрическими. К 2025-му объем выпуска должен достичь 120 тысяч автомобилей в год. Это немало, но и не рекордно: для сравнения, завод Hyundai в Петербурге в лучшие времена делал почти вдвое больше. «Москвич» же пока не скрывает, что помимо частных клиентов акцент делается на такси и каршеринг плюс на госструктуры: недавно партию из 15 «Москвичей» отгрузили сотрудникам Мосгосстройнадзора. Кому еще надзирать за московскими стройками, как не «москвичам»?

Мосгосстройнадзор заказал 15 машин для своих сотрудников Фото: пресс-служба компании «Москвич» Поделиться Поделиться





Пока задача «Москвич 3» — это скорее разведка боем. Это не финальное слово, это отправная точка в разговоре с будущими клиентами. «Трешка» должна напомнить о марке, заставить говорить о ней, сплетничать, судачить. И стратегия в целом работает: к живой машине чувствуется повышенный интерес, какой оригинальному JAC JS4 не снился бы. Известный бренд на неизвестном пока кроссовере — это интрига. Теперь задача «Москвича» — умело использовать первоначальный интерес и удержать его, а удастся ли — зависит от сотни факторов. Но в любом случае «Москвич 3» выглядит достаточно сбалансированным, а на фоне машин советской эпохи — просто передовым. На том и порешим.