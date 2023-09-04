Ночная поездка на самокате закончилась для петербурженки больницей

Женщина серьезно пострадала, упав с самоката в Петербурге ночью 4 августа. За выходные поездки на самокатах закончились травмами еще для одной женщины и подростка.



В четвертом часу утра понедельника в больницу на скорой доставили 37-летнюю петербурженку, стало известно «Фонтанке». Женщина упала с самоката в 2:20 у дома 18 по проспекту Героев. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом челюсти и ушибленную рану подбородка. Пострадавшую в состоянии средней тяжести поместили в отделение хирургии.