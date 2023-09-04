Ночная поездка на самокате закончилась для петербурженки больницей

Женщина серьезно пострадала, упав с самоката в Петербурге ночью 4 августа. За выходные поездки на самокатах закончились травмами еще для одной женщины и подростка.
В четвертом часу утра понедельника в больницу на скорой доставили 37-летнюю петербурженку, стало известно «Фонтанке». Женщина упала с самоката в 2:20 у дома 18 по проспекту Героев. В результате она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом челюсти и ушибленную рану подбородка. Пострадавшую в состоянии средней тяжести поместили в отделение хирургии.
Еще одна петербурженка пострадала при падении с самоката у дома 4 по Красногвардейской площади в три часа дня 3 сентября. 27-летняя женщина получила внутренние травмы: разрыв почки и забрюшинную гематому. В состоянии средней тяжести ее сразу отправили в операционную.
Также первые выходные осени отметились неудачной поездкой на самокате для 13-летнего подростка. Хотя он при падении отделался легче — переломом руки.