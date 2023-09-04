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    Глухонемой петербуржец пострадал в дорожном конфликте с агрессивным водителем на «Мерседесе»

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    Житель Петербурга столкнулся на дороге с агрессивным водителем, который повредил его машину. Потерпевший заявил в полицию, но найти общий язык с сотрудниками ему было непросто — мужчина глухонемой. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 сентября.

    Накануне в 26-й отдел полиции обратился житель города. Рассказать, что случилось, он не смог в силу особенностей речи и слуха. Однако письменно сообщил, что около девяти вечера на пересечении Индустриального проспекта и шоссе Революции между ним и водителем «Мерседеса» произошел дорожный конфликт, в ходе которого последний ударил по машине заявителя. От удара на заднем крыле осталась вмятина, обидчик же уехал. Более подробно мужчина ничего объяснить не смог и пообещал, что вернется в отдел с сурдопереводчиком, чтобы написать заявление.

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    Дорожный конфликтГлухонемой
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