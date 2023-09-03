Врачи рассказали о состоянии актера Янина, о смерти которого ранее ошибочно сообщили его коллеги

Актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщают 3 сентября РИА Новости со ссылкой на источник в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского .



Ранее на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ), где работал Алексей Янин, появилось сообщение о смерти актера. Позже его супруга Дарья Янина (Клюшникова) сообщила, что информация, полученная от НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского , оказалась ошибочной. Запись о смерти актера на сайте РАМТ удалили.



Алексей Янин восемь лет назад пережил инсульт, ему сделали операцию, он побывал в коме и, несмотря на реабилитации, не смог в достаточной мере восстановиться. Помимо работы в РАМТ Янин также получил известность как исполнитель ролей в популярных сериалах «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Одноклассники» и других.

