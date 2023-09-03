«И снова третье сентября». Почему половина Рунета постит мемы про календарь, а вторая требует их запретить

3 сентября страницы социальных сетей заполняют мемы про календарь и костры рябин, вдохновленные песней Михаила Шуфутинского. В Петербурге в этом году «Шуфутинов день» вновь вышел за пределы Рунета и стал муниципальным праздником.

Видео празднования «Шуфутинова дня» в Купчино появилось в группе во «ВКонтакте» муниципального образования № 72 . На видео люди хором исполняют песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября» и переворачивают огромный календарь, стоя под рябиной.

Как следует из описания, официальное название муниципального праздника «Костры рябин» — его провели в Парке Интернационалистов на Рябиновой аллее накануне. На вопросы пользователей, почему праздник проходит второго числа, организаторы отшутились: «Потому что в этот день всё еще всерьез».

Некоторые участники пришли в масках Михаила Шуфутинского. А хит, породивший мем, исполнили на виолончели. Также собравшиеся отправляли «шуфутинки» — открытки с изображением исполнителя.

История мема В этом году песня про третье сентября празднует 30-летний юбилей. Впервые Михаил Шуфутинский исполнил эту песню в 1993 году . Автором музыки стал Игорь Крутой, а стихи написал Игорь Николаев.



В тексте песни рассказывается о расставании, которое произошло 3 сентября. Лирический герой вспоминает счастливые моменты со своей возлюбленной, с которой еще 2 сентября всё «было всерьез». Он снова переворачивает календарь и видит одну и ту же дату и задается вопросом «ну почему?».

Сложно сказать, в какой момент и почему песня стала мемом. Сами создатели признавались, что не закладывали какого-то особенного смысла в эту дату.



По одной из версий, популярность в интернете песня про «Третье сентября» получила в 2011 году , когда в одном из сообществ во «ВКонтакте» было опубликовало фото американского рэпера Рика Росса, который внешне сильно напоминает Михаила Шуфутинского. Шутка стала вирусной, и с тех пор накануне 3 сентября весь Рунет постит мемы, обыгрывая строчки из песни, а сама дата получила название «Шуфутинов день».



Возможно, одна из причин превращения в мем — сама повторяемость даты, заложенная в лирике («Я календарь переверну, и снова третье сентября»). Начало нового цикла (учебный год, Новый год в допетровской России) приходится на 1 сентября и иронически еще раз отмечается 3-го .



Впрочем, смешными шутки про 3 сентября находят далеко не все. В 2020 году сеть «ВКонтакте» объявила себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября. Соцсеть пообещала защитить пользователей от упоминаний песни, пометив в ленте все записи со строчками из нее специальным предупреждением. Тогда же на портале change.org появилось несколько шуточных петиций с требованием законодательно запретить песню.



В этом году войну шуткам про «Третье сентября» объявила Ксения Собчак. «Я запрещаю шутки про третье сентября, это НЕ СМЕШНО, они всех уже ДОСТАЛИ, если я увижу хоть один креатив на эту тему у какого-нибудь бренда, то позвоню в полицию, пожарную часть, поликлинику, МФЦ и церковь», — написала она в своем telegram-канале.

Но пользователи Интернета не смогли удержаться и по традиции начали публиковать мемы.

Фото: скриншот с сайта vk.com Поделиться Поделиться





Фото: скриншот с сайта vk.com Поделиться Поделиться





Фото: скриншот с сайта vk.com Поделиться Поделиться





Фото: скриншот с сайта vk.com Поделиться Поделиться





Фото: скриншот с сайта vk.com Поделиться Поделиться





А в Youtube появился ролик, где песню про «Третье сентября» исполняют советские киногерои — клип собран из фрагментов 143 фильмов эпохи СССР.



Автор: видео с сайта youtube.com, канал «Кастусь TV»

Переворачивала календарь Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

