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    «И снова третье сентября». Почему половина Рунета постит мемы про календарь, а вторая требует их запретить

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    3 сентября страницы социальных сетей заполняют мемы про календарь и костры рябин, вдохновленные песней Михаила Шуфутинского. В Петербурге в этом году «Шуфутинов день» вновь вышел за пределы Рунета и стал муниципальным праздником.

    Видео празднования «Шуфутинова дня» в Купчино появилось в группе во «ВКонтакте» муниципального образования № 72. На видео люди хором исполняют песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября» и переворачивают огромный календарь, стоя под рябиной.

    Как следует из описания, официальное название муниципального праздника «Костры рябин» — его провели в Парке Интернационалистов на Рябиновой аллее накануне. На вопросы пользователей, почему праздник проходит второго числа, организаторы отшутились: «Потому что в этот день всё еще всерьез».

    Некоторые участники пришли в масках Михаила Шуфутинского. А хит, породивший мем, исполнили на виолончели. Также собравшиеся отправляли «шуфутинки» — открытки с изображением исполнителя.

    История мема

    В этом году песня про третье сентября празднует 30-летний юбилей. Впервые Михаил Шуфутинский исполнил эту песню в 1993 году. Автором музыки стал Игорь Крутой, а стихи написал Игорь Николаев.

    В тексте песни рассказывается о расставании, которое произошло 3 сентября. Лирический герой вспоминает счастливые моменты со своей возлюбленной, с которой еще 2 сентября всё «было всерьез». Он снова переворачивает календарь и видит одну и ту же дату и задается вопросом «ну почему?».

    Сложно сказать, в какой момент и почему песня стала мемом. Сами создатели признавались, что не закладывали какого-то особенного смысла в эту дату.

    По одной из версий, популярность в интернете песня про «Третье сентября» получила в 2011 году, когда в одном из сообществ во «ВКонтакте» было опубликовало фото американского рэпера Рика Росса, который внешне сильно напоминает Михаила Шуфутинского. Шутка стала вирусной, и с тех пор накануне 3 сентября весь Рунет постит мемы, обыгрывая строчки из песни, а сама дата получила название «Шуфутинов день».

    Возможно, одна из причин превращения в мем — сама повторяемость даты, заложенная в лирике («Я календарь переверну, и снова третье сентября»). Начало нового цикла (учебный год, Новый год в допетровской России) приходится на 1 сентября и иронически еще раз отмечается 3-го.

    Впрочем, смешными шутки про 3 сентября находят далеко не все. В 2020 году сеть «ВКонтакте» объявила себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября. Соцсеть пообещала защитить пользователей от упоминаний песни, пометив в ленте все записи со строчками из нее специальным предупреждением. Тогда же на портале change.org появилось несколько шуточных петиций с требованием законодательно запретить песню.

    В этом году войну шуткам про «Третье сентября» объявила Ксения Собчак. «Я запрещаю шутки про третье сентября, это НЕ СМЕШНО, они всех уже ДОСТАЛИ, если я увижу хоть один креатив на эту тему у какого-нибудь бренда, то позвоню в полицию, пожарную часть, поликлинику, МФЦ и церковь», — написала она в своем telegram-канале.

    Но пользователи Интернета не смогли удержаться и по традиции начали публиковать мемы.

    Фото: скриншот с сайта vk.com
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    Фото: скриншот с сайта vk.com
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    Фото: скриншот с сайта vk.com
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    Фото: скриншот с сайта vk.com
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    Фото: скриншот с сайта vk.com
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    А в Youtube появился ролик, где песню про «Третье сентября» исполняют советские киногерои — клип собран из фрагментов 143 фильмов эпохи СССР.

    Автор: видео с сайта youtube.com, канал «Кастусь TV»

    Переворачивала календарь Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

    Фото: скриншот с сайта vk.com
    Фото: скриншот с сайта vk.com
    Фото: скриншот с сайта vk.com
    Фото: скриншот с сайта vk.com
    Фото: скриншот с сайта vk.com

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