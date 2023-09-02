Кадры горячего дня. Пожар в промзоне Металлостроя ликвидировали без малого через 13 часов

Полдня бились с огнём и разбирали последствия в промзоне Металлостроя, утром 2 сентября дымившей так, что на туман с душком жаловались в областном Кудрово.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар в Северном проезде ликвидировали в 20:30. Примерно девять часов ушло на проливку и разбор конструкций производственно-складского помещения, горевшего на 1,4 тысячи квадратных метров. Обошлось без пострадавших. В ведомстве показали кадры с пожара, констатировав, что суббота у петербургских пожарных выдалась по-настоящему горячей.