Кадры горячего дня. Пожар в промзоне Металлостроя ликвидировали без малого через 13 часов

Полдня бились с огнём и разбирали последствия в промзоне Металлостроя, утром 2 сентября дымившей так, что на туман с душком жаловались в областном Кудрово.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар в Северном проезде ликвидировали в 20:30. Примерно девять часов ушло на проливку и разбор конструкций производственно-складского помещения, горевшего на 1,4 тысячи квадратных метров. Обошлось без пострадавших. В ведомстве показали кадры с пожара, констатировав, что суббота у петербургских пожарных выдалась по-настоящему горячей.
2 сентября по второму из пяти номеров сложности тушили пожары в Колпинском и Василеостровском районах. На первом работали более 80 человек, на втором — 64.
Пожары случились в Выборгском, Адмиралтейском и Приморском районах. В первых двух есть жертвы. В Приморском также горел ресторан, в Курортном — неэксплуатируемый дом. А началась суббота с ночного возгорания на улице Шишкина — вспыхнула проводка фонаря.
В Металлострой пожарных вызвали в 7:47. Горел склад хранения пищевых продуктов компании «Марр Руссия», которая занимается поставками для ресторанов и отелей. Через полчаса по соцсетям уже делились фотографиями клубов дыма, в которые вглядывались в разных районах города. Во Всеволожском районе Ленобласти городской пожар тоже заметили — о дыме писали из Новосаратовки, что-то похожее на туман с запахом гари наблюдали и обоняли в Кудрово. В Управлении Роспотребнадзора утром отобрали пробы воздуха на территории ближайшей жилой застройки. Определяли содержание взвешенных веществ, сажи, оксида и диоксида азота, фенола, формальдегида, аммиака, гидрохлорида, углерод оксида, ацетона, бензола, толуола, этилбензола, ксилола, сероводорода, диоксида серы. Согласно результатам исследований, концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативы для городских и сельских поселений.