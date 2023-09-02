    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-в

    761мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.34eur104.61

    Кадры горячего дня. Пожар в промзоне Металлостроя ликвидировали без малого через 13 часов

    10
    обсудить

    Полдня бились с огнём и разбирали последствия в промзоне Металлостроя, утром 2 сентября дымившей так, что на туман с душком жаловались в областном Кудрово.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар в Северном проезде ликвидировали в 20:30. Примерно девять часов ушло на проливку и разбор конструкций производственно-складского помещения, горевшего на 1,4 тысячи квадратных метров. Обошлось без пострадавших. В ведомстве показали кадры с пожара, констатировав, что суббота у петербургских пожарных выдалась по-настоящему горячей.

    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России
    Фото: МЧС России
    ПоделитьсяПоделиться

    2 сентября по второму из пяти номеров сложности тушили пожары в Колпинском и Василеостровском районах. На первом работали более 80 человек, на втором — 64.

    Пожары случились в Выборгском, Адмиралтейском и Приморском районах. В первых двух есть жертвы. В Приморском также горел ресторан, в Курортном — неэксплуатируемый дом. А началась суббота с ночного возгорания на улице Шишкина — вспыхнула проводка фонаря.

    В Металлострой пожарных вызвали в 7:47. Горел склад хранения пищевых продуктов компании «Марр Руссия», которая занимается поставками для ресторанов и отелей. Через полчаса по соцсетям уже делились фотографиями клубов дыма, в которые вглядывались в разных районах города. Во Всеволожском районе Ленобласти городской пожар тоже заметили — о дыме писали из Новосаратовки, что-то похожее на туман с запахом гари наблюдали и обоняли в Кудрово. В Управлении Роспотребнадзора утром отобрали пробы воздуха на территории ближайшей жилой застройки. Определяли содержание взвешенных веществ, сажи, оксида и диоксида азота, фенола, формальдегида, аммиака, гидрохлорида, углерод оксида, ацетона, бензола, толуола, этилбензола, ксилола, сероводорода, диоксида серы. Согласно результатам исследований, концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативы для городских и сельских поселений.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПожар в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close