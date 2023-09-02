Пожар в мансарде на Васильевском локализован. Им заинтересовалась прокуратура

Пожарным удалось обуздать огонь, разгоревшийся в жилом доме на Васильевском острове в Петербурге 2 сентября.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на 4-й линии Васильевского острова, 45, локализован к половине шестого вечера, его ранг со второго понизили до первого.
Подразделения продолжают проливать мансарду. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Ход и результаты проверки по факту возгорания поставила на контроль прокуратура Василеостровского района.
«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — добавили в надзорном ведомстве.
По данным Citywalls, четырёхэтажное здание на 4-линии, 45, возведено в 1876 — 1877 годах по проекту архитектора Александра Бруни. Дом жилой, судя по картам, на первом этаже расположены местная администрация МО «Васильевский», а также отдел опеки и попечительства.