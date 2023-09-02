В Петербурге по повышенному номеру тушат второй пожар за день. В этот раз на Васильевском острове — 400 кв. м

Более шестидесяти пожарных по второму номеру сложности борются с огнём, охватившим мансарду жилого дома на Васильевском острове в Петербурге 2 сентября.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарно-спасательные подразделения выехали на 4-ю линию, 45, в 15:16. В ходе разведки выяснилось, что горит мансарда. Огонь распространился на площадь в 400 квадратных метров.
«В 16:28 ранг пожара повышен до № 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
В тушении задействовали 15 расчётов, это 64 человека личного состава.
Субботнее утро началось с крупного пожара в промзоне Колпинского района города, которому также присваивали второй из пяти номеров сложности.