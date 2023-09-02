    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, ю-в

    761мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd96.34eur104.61

    В Петербурге по повышенному номеру тушат второй пожар за день. В этот раз на Васильевском острове — 400 кв. м

    2520
    обсудить

    Более шестидесяти пожарных по второму номеру сложности борются с огнём, охватившим мансарду жилого дома на Васильевском острове в Петербурге 2 сентября.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарно-спасательные подразделения выехали на 4-ю линию, 45, в 15:16. В ходе разведки выяснилось, что горит мансарда. Огонь распространился на площадь в 400 квадратных метров.

    «В 16:28 ранг пожара повышен до № 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

    В тушении задействовали 15 расчётов, это 64 человека личного состава.

    Субботнее утро началось с крупного пожара в промзоне Колпинского района города, которому также присваивали второй из пяти номеров сложности.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПожар в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close