Что осталось от продуктового склада, горевшего на 1400 «квадратах» в Металлострое

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту масштабного возгорания в Колпинском районе Петербурга и показала его последствия.
Как сообщили в ведомстве, 2 сентября в Северном проезде загорелся склад хранения пищевых продуктов компании «Марр Руссия». По данным СПАРК, фирма зарегистрирована в Московской области, занимается производством мясных полуфабрикатов, на рынке общественного питания 21 год. На сайте сказано, что клиентами являются рестораны, кафе и отели. В перечень услуг входит ответственное хранение продуктов питания, распределение и перевозка. Помимо Петербурга и Москвы, склады есть в шести городах.
Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Сигнал о пожаре в Северном проезде в МЧС поступил незадолго до восьми часов утра. Первые пожарные подразделения были на месте в течение десяти минут. В ходе разведки установили, что производственно-складское здание горит практически по всей площади, огонь может распространиться на соседние строения. К тушению привлекли более 80 человек, чуть больше часа подразделения работали по второму из пяти номеров сложности. Пламя охватило 1,4 тысячи квадратных метров.
По данным ГУ МЧС по Петербургу, в половине десятого часа утра пожар локализовали. Пожарные продолжают разбирать и проливать конструкции.