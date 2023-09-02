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    Больше 80 человек тушат мощный пожар в промзоне Металлостроя. МЧС показывает эпицентр

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    6 комментариев
    Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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    Источником дыма, затянувшего небо над Петербургом ранним утром, стал пожар в Колпинском районе. В Ленинградской области незамеченным он также не остался.

    МЧС России

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании в Металлострое поступил незадолго до восьми часов утра. В Северном проезде, 4, загорелось двухэтажное производственное здание.

    читатель «Фонтанки»

    Строение размером 20х70 метров и высотой 12 метров было охвачено огнём полностью. В 8:16 пожару присвоили второй из пяти номеров сложности. К тушению привлекли 21 единицу техники и 81 человека личного состава.

    Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
    Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
    Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
    Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
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    Дым наблюдали из разных районов города, виден он был и во Всеволожском районе Ленобласти.

    В городском Управлении Роспотребнадзора сообщили, что на территории ближайшей жилой застройки уже отобрали пробы воздуха, которые проверят на содержание приоритетных загрязняющих веществ.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Локализовать пожар удалось в 9:18. Подразделения продолжают работать в промзоне по номеру 1-БИС — проливают и разбирают конструкции. Погибших и пострадавших нет.

    Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 6

    Гость02 Сен 2023 в 11:40
    Зря закрыли гулаг
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