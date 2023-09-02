Больше 80 человек тушат мощный пожар в промзоне Металлостроя. МЧС показывает эпицентр

Источником дыма, затянувшего небо над Петербургом ранним утром, стал пожар в Колпинском районе. В Ленинградской области незамеченным он также не остался.
МЧС России
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании в Металлострое поступил незадолго до восьми часов утра. В Северном проезде, 4, загорелось двухэтажное производственное здание.
читатель «Фонтанки»
Строение размером 20х70 метров и высотой 12 метров было охвачено огнём полностью. В 8:16 пожару присвоили второй из пяти номеров сложности. К тушению привлекли 21 единицу техники и 81 человека личного состава.
Дым наблюдали из разных районов города, виден он был и во Всеволожском районе Ленобласти.
В городском Управлении Роспотребнадзора сообщили, что на территории ближайшей жилой застройки уже отобрали пробы воздуха, которые проверят на содержание приоритетных загрязняющих веществ.
Локализовать пожар удалось в 9:18. Подразделения продолжают работать в промзоне по номеру 1-БИС — проливают и разбирают конструкции. Погибших и пострадавших нет.