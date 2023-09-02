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    В ресторане «Mama Roma» у метро «Беговая» загорелась кухня

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    Жаркой выдалась атмосфера в ресторане итальянской кухни в Приморском районе Петербурга 2 сентября.

    читатель «Фонтанки»

    Скопление экстренных служб в двух шагах от станции метро «Беговая» показал читатель «Фонтанки». Он уточнил, что помощь пожарных потребовалась ресторану.

    По данным ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на улице Савушкина, 128/1, поступил на пульт дежурного в половине пятого вечера. Очаг обнаружили в кухне «Mama Roma» площадью 50 «квадратов».

    «Происходило горение вентиляции на площади 15 квадратных метров», — рассказали в МЧС.

    Силами 15 пожарных заведение потушили. По информации ведомства, персонал и гости не пострадали.

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