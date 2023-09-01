Из-за ракетного обстрела ТРЦ «Донецк-сити» погибла шестилетняя девочка

Из-за обстрела ТРЦ «Донецк-сити» со стороны ВСУ погибла шестилетняя девочка. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщил Telegram-канал ДНР в СЦКК.
«В час пик ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ «Донецк-сити» и Шахтерской площади) 15 ракетами РСЗО», — говорится в сообщении.
Сначала говорилось о десяти пострадавших мирных жителях, в том числе о 6-летней девочке. Позже стало известно, что ребенок погиб. «К сожалению, тяжелораненую девочку шести лет не удалось спасти», — сказано в публикации.