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    «Когда перед ЗСД пассажир сказал, что платить не будет». Таксист едет по четырёхполоске навстречу плотному потоку

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    Опасное нарушение зафиксировал видеорегистратор очевидца на развязке ЗСД с Благодатной улицей. Ролик публикует 1 сентября группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Таксист движется не просто по встречной полосе, но по дороге с разделителем навстречу плотному потоку машин. Возможно, дело не в пробке, а в том, что водитель перепутал съезды и не хочет въезжать на платную магистраль.

    Водители в комментариях к посту обсуждают, что произошло. «Это не въезд, эти выезд. Выезжает же», — обращает внимание Валерий. «Когда перед ЗСД пассажир сказал, что платить не будет. Таксист поехал по бесплатному маршруту», — шутит Влад. Ирина относится к нарушению снисходительно: «Бывает. Ошибся». «Вчера такой же на Екатерингофке был, вполне себе европейской внешности. Очень возмущался, что ему все сигналят», — отмечает Юрий.

    Отметим, что такое нарушение (выезд на встречную полосу движения) грозит лишением прав.

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    ЗСДВыехал на встречную полосуВыехал на встречкуНарушение ПДДГрубое нарушение ПДД
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