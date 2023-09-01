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    Таксист не пропустил минивэн на перекрестке Туристской и Савушкина. В больницу увезли ребенка

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Серьезная авария с участием такси произошла днем 31 августа на многострадальном перекрестке Туристской и Савушкина в Приморском районе Петербурга. Травмы получил юный пассажир.

    В 14:30 25-летний таксист, следуя на рабочей Skoda Octavia по улице Савушкина со стороны Приморского проспекта, повернул налево на Туристскую улицу, не уступив дорогу встречному Mercedes-Benz Viano под управлением 47-летнего жителя Ленобласти, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора одного из очевидцев.

    В результате ДТП пострадал 8-летний мальчик, ехавший с бабушкой в такси. Второклассник находился на заднем сиденье «Шкоды» без детского удерживающего устройства. Он получил сочетанную травму, сотрясение, перелом бедра и ссадины и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. 73-летняя пенсионерка тоже получила травмы средней тяжести.

    Оба водителя в этом году ни разу не привлекались за нарушения ПДД.

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