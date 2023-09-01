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    Наука

    NASA показало фото с возможного места крушения «Луны-25»

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    Американское космическое агентство NASA впервые показало снимок нового кратера на Луне. Специалисты предполагают, что он образовался после падения российской станции «Луна-25».

    Во время спуска на поверхность российский космический корабль «Луна-25» столкнулся с аномалией, из-за которой он врезался в юго-западный край кратера Понтекулан G 19 августа 2023 года в 7:58 по восточному времени (11:58 по всемирному координированному времени). Ширина этого изображения составляет 1100 метров, север Луны находится вверху.
    Во время спуска на поверхность российский космический корабль «Луна-25» столкнулся с аномалией, из-за которой он врезался в юго-западный край кратера Понтекулан G 19 августа 2023 года в 7:58 по восточному времени (11:58 по всемирному координированному времени). Ширина этого изображения составляет 1100 метров, север Луны находится вверху.Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center
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    Как пишет 1 сентября агентство, новый кратер имеет диаметр около 10 метров. Точка удара находилась на крутом, с уклоном более 20 градусов, внутреннем крае кратера Понтекулан G, примерно в 400 километрах от намеченной точки приземления «Луны-25».

    «Скорее всего, образовался в результате этой миссии, а не в результате естественного удара», — отмечают в NASA.

    Изображение, увеличенное в четыре раза, сосредоточено на вероятном месте падения «Луны-25». Ширина изображения 275 метров; север находится вверху.
    Изображение, увеличенное в четыре раза, сосредоточено на вероятном месте падения «Луны-25». Ширина изображения 275 метров; север находится вверху.Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center
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    Как писала «Фонтанка», первый с советских времен аппарат «Луна-25» разбился в 20-х числах августа в южном полушарии спутника Земли. В Роскосмосе пояснили, что связь с аппаратом была потеряна во время выведения на предпосадочную орбиту. Рассказ эксперта о том, чего мы не дождались от «Луны-25», читайте на «Фонтанке».

    Во время спуска на поверхность российский космический корабль «Луна-25» столкнулся с аномалией, из-за которой он врезался в юго-западный край кратера Понтекулан G 19 августа 2023 года в 7:58 по восточному времени (11:58 по всемирному координированному времени). Ширина этого изображения составляет 1100 метров, север Луны находится вверху.
    Во время спуска на поверхность российский космический корабль «Луна-25» столкнулся с аномалией, из-за которой он врезался в юго-западный край кратера Понтекулан G 19 августа 2023 года в 7:58 по восточному времени (11:58 по всемирному координированному времени). Ширина этого изображения составляет 1100 метров, север Луны находится вверху.Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center
    Изображение, увеличенное в четыре раза, сосредоточено на вероятном месте падения «Луны-25». Ширина изображения 275 метров; север находится вверху.
    Изображение, увеличенное в четыре раза, сосредоточено на вероятном месте падения «Луны-25». Ширина изображения 275 метров; север находится вверху.Фото: NASA’s Goddard Space Flight Center

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    Луна-25ЛунаКосмосКратер
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    Комментарии 30

    Гость01 Сен 2023 в 12:50
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