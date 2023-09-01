NASA показало фото с возможного места крушения «Луны-25»

Американское космическое агентство NASA впервые показало снимок нового кратера на Луне. Специалисты предполагают, что он образовался после падения российской станции «Луна-25».
Как пишет 1 сентября агентство, новый кратер имеет диаметр около 10 метров. Точка удара находилась на крутом, с уклоном более 20 градусов, внутреннем крае кратера Понтекулан G, примерно в 400 километрах от намеченной точки приземления «Луны-25».
«Скорее всего, образовался в результате этой миссии, а не в результате естественного удара», — отмечают в NASA.
Как писала «Фонтанка», первый с советских времен аппарат «Луна-25» разбился в 20-х числах августа в южном полушарии спутника Земли. В Роскосмосе пояснили, что связь с аппаратом была потеряна во время выведения на предпосадочную орбиту. Рассказ эксперта о том, чего мы не дождались от «Луны-25», читайте на «Фонтанке».