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    Пятилетнего мальчика сбили во дворе в Колпино

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    В Колпинском районе Петербурга вечером 31 августа под колесами автомобиля пострадал ребенок. Женщина на кроссовере сбила его, проезжая по двору.

    ДТП произошло в 18:55 у дома 2 по улице Ижорского Батальона в Колпино, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. 32-летняя петербурженка, двигаясь по придворовой территории на своем Volkswagen Tiguan, сбила 5-летнего воспитанника детского сада. Мальчик пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

    В результате ребенок получил сотрясение и ссадину на лбу. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Автомобилистка за 2023 год к административной ответственности за нарушения ПДД привлекалась трижды, все разы — за превышение скорости.

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