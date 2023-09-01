ЗСД показывает, где в сентябре будут перекрытия. Ограничения появятся уже 1 сентября

Плановый ремонт пройдет на ЗСД на нескольких участках. Ограничения будут постепенными.



Как сообщается в телеграм-канале ЗСД, обо всех ограничениях водителей будут предупреждать с помощью знаков, щитов и сообщений на табло. «Ограничения, вводимые в связи с производством работ, планируются на часы минимальной транспортной нагрузки с учетом требований к безопасности проведения работ», — уверяют дорожники.

Первые осенние ограничения появятся на трассе уже 1 сентября. Они коснутся участка дороги на Васильевском острове. Информацию об этих и других сентябрьских перекрытиях разместили на интерактивной карте, подготовленной ЗСД.