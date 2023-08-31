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    В Приморье военные корабли ТОФ вывозят из зоны затопления больше тысячи человек

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    Более тысячи человек, пострадавших от последствий циклона, эвакуировал отряд кораблей и судов Тихоокеанского флота из приморского порта Зарубино, сообщает 31 августа Минобороны РФ.

    Официальный телеграм-канал оборонного ведомства публикует кадры погрузки гражданского населения на корабли и суда ТОФ. Из порта Зарубино отряд направляется во Владивосток. Бóльшую часть группы эвакуированных принял на борт большой десантный корабль «Николай Вилков».

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    «Завершилась погрузка 1074 человек, из которых на борту БДК «Николай Вилков» — 909 граждан. Кроме людей на корабль были загружены 34 автомобиля», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

    Уточняется, что ранее к переходу приступило гидрографическое судно, пожарный катер, морской водолазный бот и рейдовый. Они везут во Владивосток 165 человек.

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