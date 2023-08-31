В Приморье военные корабли ТОФ вывозят из зоны затопления больше тысячи человек

Более тысячи человек, пострадавших от последствий циклона, эвакуировал отряд кораблей и судов Тихоокеанского флота из приморского порта Зарубино, сообщает 31 августа Минобороны РФ.
Официальный телеграм-канал оборонного ведомства публикует кадры погрузки гражданского населения на корабли и суда ТОФ. Из порта Зарубино отряд направляется во Владивосток. Бóльшую часть группы эвакуированных принял на борт большой десантный корабль «Николай Вилков».
«Завершилась погрузка 1074 человек, из которых на борту БДК «Николай Вилков» — 909 граждан. Кроме людей на корабль были загружены 34 автомобиля», — сказано в сообщении Минобороны РФ.
Уточняется, что ранее к переходу приступило гидрографическое судно, пожарный катер, морской водолазный бот и рейдовый. Они везут во Владивосток 165 человек.