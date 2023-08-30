В Киеве оценили возможность мирных переговоров: новости СВО за 30 августа

В самом начале СВО Россия и Украина садились за стол переговоров, но встречи закончились ничем Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 августа.



Пять регионов России атаковали беспилотники Десятки дронов атаковали территорию России в ночь на 30 августа. Первые сообщения Минобороны о сбитых беспилотниках стали появляться около 02:00 мск и продолжались до утра.

Сперва дроны атаковали Псковскую область, затем ведомство отчиталось о сбитых БПЛА в Брянской и Орловской областях, а еще через полчаса поступила информация об атаке на Калужскую область. Также Минобороны РФ отчиталось о сбитых дронах над Рязанской областью и Подмосковьем.



Взрывы были слышны со стороны Псковского аэропорта Михаил Ведерников / T.me

В Пскове из-за атаки на аэропорт пострадали самолеты Ил-76, в Брянской области один из БПЛА повредил здание Следственного комитета. Мы подробно рассказывали о ночных атаках дронов 30 августа.

На ночную атаку уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину оперативно доложили всю информацию. Песков подчеркнул, что сейчас военные эксперты разбираются в том, откуда прилетели беспилотники и как им удалось долететь.



Военные РФ уничтожили катер ВСУ с экипажем В районе острова Змеиного в Черном море российский бомбардировщик СУ-24 уничтожил катер ВСУ. Об уничтожении судна с экипажем рассказали в Минобороны России.

— Восточнее острова Змеиного в акватории Черного моря экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем, — написали в ведомстве.



Также Минобороны РФ отметило, что Черноморский флот уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих ВСУ. Общая численность десантников оценивается в 50 человек.



В Киеве заявили, что о мирных переговорах не может быть и речи Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сейчас мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине невозможны.

— В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи, — заявил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.

Кроме того, Подоляк напомнил, что Украина не собирается договариваться с Владимиром Путиным. Шольц расставил приоритеты ФРГ в украинском конфликте Канцлер Германии Олаф Шольц во время конференции заявил, что считает приоритетом ФРГ обеспечение Украины средствами ПВО и боеприпасами. При этом он так и не ответил на вопрос о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.



— Решения принимаются не под влиянием момента, а когда правительство находит, что сказать и что сделать, — сказал Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам закрытого заседания кабмина Германии.

Канцлер Германии также добавил, что Берлин продолжает оказывать поддержку Украине не только финансами, но и оружием. Он подчеркнул, что Германия остается вторым по величине поставщиком оружия после США.

Шойгу поручил нарастить производство средств радиолокационного обнаружения

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал с проверкой на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульскую область. Посетив производственные цеха, Шойгу поручил нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, которые применяются в ходе СВО.



— В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится на сегодняшний день контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы, — передает Минобороны РФ слова Сергея Шойгу.



Руководитель предприятия «Алмаз Антей», где разрабатывают и производят зенитное ракетное и радиолокационное оборудование, рассказал Сергею Шойгу, что после проведенной реконструкции и технического перевооружения мощности производства увеличились в разы. Министр обороны потребовал от концерна организовать круглосуточную работу предприятия.

