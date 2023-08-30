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    Спецоперация на Украине

    В Киеве оценили возможность мирных переговоров: новости СВО за 30 августа

    Главные события прошедших суток

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    11 комментариев
    В самом начале СВО Россия и Украина садились за стол переговоров, но встречи закончились ничем
    В самом начале СВО Россия и Украина садились за стол переговоров, но встречи закончились ничемФото: Олег Фёдоров / CHITA.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 августа.

    Пять регионов России атаковали беспилотники

    Десятки дронов атаковали территорию России в ночь на 30 августа. Первые сообщения Минобороны о сбитых беспилотниках стали появляться около 02:00 мск и продолжались до утра.

    Сперва дроны атаковали Псковскую область, затем ведомство отчиталось о сбитых БПЛА в Брянской и Орловской областях, а еще через полчаса поступила информация об атаке на Калужскую область. Также Минобороны РФ отчиталось о сбитых дронах над Рязанской областью и Подмосковьем.

    Взрывы были слышны со стороны Псковского аэропорта

    Михаил Ведерников / T.me

    В Пскове из-за атаки на аэропорт пострадали самолеты Ил-76, в Брянской области один из БПЛА повредил здание Следственного комитета. Мы подробно рассказывали о ночных атаках дронов 30 августа.

    На ночную атаку уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину оперативно доложили всю информацию. Песков подчеркнул, что сейчас военные эксперты разбираются в том, откуда прилетели беспилотники и как им удалось долететь.

    Военные РФ уничтожили катер ВСУ с экипажем

    В районе острова Змеиного в Черном море российский бомбардировщик СУ-24 уничтожил катер ВСУ. Об уничтожении судна с экипажем рассказали в Минобороны России.

    — Восточнее острова Змеиного в акватории Черного моря экипажем самолета Су-24 морской авиации был уничтожен еще один катер ВСУ с экипажем, — написали в ведомстве.

    Также Минобороны РФ отметило, что Черноморский флот уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих ВСУ. Общая численность десантников оценивается в 50 человек.

    В Киеве заявили, что о мирных переговорах не может быть и речи

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сейчас мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине невозможны.

    — В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи, — заявил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.

    Кроме того, Подоляк напомнил, что Украина не собирается договариваться с Владимиром Путиным.

    Шольц расставил приоритеты ФРГ в украинском конфликте

    Канцлер Германии Олаф Шольц во время конференции заявил, что считает приоритетом ФРГ обеспечение Украины средствами ПВО и боеприпасами. При этом он так и не ответил на вопрос о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    — Решения принимаются не под влиянием момента, а когда правительство находит, что сказать и что сделать, — сказал Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам закрытого заседания кабмина Германии.

    Канцлер Германии также добавил, что Берлин продолжает оказывать поддержку Украине не только финансами, но и оружием. Он подчеркнул, что Германия остается вторым по величине поставщиком оружия после США.

    Шойгу поручил нарастить производство средств радиолокационного обнаружения

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал с проверкой на предприятия оборонно-промышленного комплекса в Тульскую область. Посетив производственные цеха, Шойгу поручил нарастить производство средств радиолокационного обнаружения, которые применяются в ходе СВО.

    — В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится на сегодняшний день контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы, — передает Минобороны РФ слова Сергея Шойгу.

    Руководитель предприятия «Алмаз Антей», где разрабатывают и производят зенитное ракетное и радиолокационное оборудование, рассказал Сергею Шойгу, что после проведенной реконструкции и технического перевооружения мощности производства увеличились в разы. Министр обороны потребовал от концерна организовать круглосуточную работу предприятия.

    В самом начале СВО Россия и Украина садились за стол переговоров, но встречи закончились ничем
    В самом начале СВО Россия и Украина садились за стол переговоров, но встречи закончились ничемФото: Олег Фёдоров / CHITA.RU

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